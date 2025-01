Ramón Iriondo pinta para "desahogar sus emociones"

Formado en el mundo audiovisual y en el cine, Ramón Iriondo tuvo siempre muy presente la pintura. Desde los tres años, que veía a su padre pintar, se sumergió en un universo en el que ahora ha soltado toda su destreza, entusiasmo y creatividad. La figura de su padre fue especial para este camino, pero también la de su madre, amante de la literatura, que le aportó ese hilo narrativo e inspirador, para el nacimiento de sus cuadros. Iriondo presentará este viernes en la galería Bea Villamarín su propuesta "Sueños del alma", donde sus pinceladas vibrantes narran historias que buscan despertar alegría y positivismo en el espectador.

A través de once cuadros, en los que el artista se dirige a "un público muy amplio de todas las edades", Iriondo tiene una vocación clara, "de compartir mi alma a través de los cuadros". Lienzos cargados de sentimientos, que son en parte terapéuticos para el autor, que recuerda por ejemplo como pintar le sirvió para comunicarse cuando tenía cuatro años: "Me fui a vivir a Irlanda, no sabía inglés, y lo que hacía era pintar para pedir algo. El dibujo era mi medio de expresión y ha sido como un espacio terapéutico".

Obra de Ramón Iriondo / LNE

Y ahí es donde resalta este madrileño, nacido en 1989, que los cuadros son un medio "para desahogar emociones", como si fuese una especie de "desahogo pictórico", refleja, antes de referirse a sus inquietudes y temáticas: "Son cuadros que en esencia hablan del amor, de la importancia del amor por la vida, pero también del dolor".

El espectador que se sumerja en el viaje que propone Iriondo encontrará imágenes que cuentan historias, con figuras más definidas, algunas recordando cómics o dibujos infantiles, y otras que viran más hacia lo abstracto. "Hay algunos son como una fantasía, como el que aparecen unos niños sobre un animal gigante. Pero hay como ilustraciones de cuentos infantiles, porque bebo también de la literatura, el cómic, el arte urbano o el clásico", explica el autor, que subraya también algunas de sus influencias. "Me gusta mucho Basquiat y el expresionismo de Kirchner".

Obra de Ramón Iriondo. / LNE

Recuerda además Iriondo que su obra abarca diferentes estados de ánimo, desde una pintura más reposada a otra más intensa, pero siempre con esa misma línea comentada: "Cuento historias, como pequeñas escenas, algunas más espirituales que otras, incluso con más tono de humor. Como un desahogo, por ejemplo, con el cuadro de esos animales devorándose a una mujer tienen un poco de pesadilla".

Suscríbete para seguir leyendo