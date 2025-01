Estas son las dos zonas de Gijón donde más cuesta aparcar: "Un problema de hace años"

Algo más de uno de cada dos gijoneses experimentan problemas para aparcar en la zona en la que vive, es decir, un 58,6 por ciento de la población. Y esos problemas se concentran de forma mucho más pronunciada en los distritos de El Llano y del Centro. Así consta en el estudio de opinión pública realizado por Invesmark a petición del Ayuntamiento para su plan sobre la reforma de la zona ORA. Según este estudio, en el que han participado 500 gijoneses, ocho de cada diez vecinos residentes en El Llano y en el Centro afirman que experimentan problemas para aparcar en su zona. Unos problemas que, en función del barrio, su origen se materializa en diferentes causas teniendo como denominador común que todas las zonas reconocen que las complicaciones para aparcar son reales. "Se tiene desde hace años", aseguran varios líderes vecinales.

Las asociaciones creen que ampliar la ORA "trasladará el problema a otros barrios"

Según la citada encuesta, el 80,2 por ciento de los vecinos del distrito de El Llano creen que es difícil aparcar en este lugar. Es el porcentaje más alto que se da en la ciudad, por detrás del distrito Centro en el que un 76,5 por ciento de los residentes experimentan una situación equivalente. Las siguientes zonas más afectada son la Este (64,1 por ciento), la Sur (58,3 por ciento) y la Oeste 37,9 por ciento). Por cuestiones lógicas, el área de la ciudad donde menos se tiene la percepción de que dejar el coche cerca de casa cuesta es en las parroquias de la zona rural. Allí solo el 13,6 por ciento de los vecinos piensan de esta manera. La encuesta dice además que el segmento de población que más complicaciones ve es el de los mayores de 65 años, con un 68,2 por ciento.

Tráfico y coches aparcados ayer en la calle Uría. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Los vecinos de las zonas afectadas coinciden en que los problemas son reales. "No hay aparcamiento en El Llano y el que está, está saturado", opina Ángel Ramos, presidente de la asociación de vecinos "Llano Fumeru". Él es contrario a ampliar la zona ORA a solo unas cuantas calles. "Eso lo que hará es aumentar la presión en las calles que no lo sean. Si se hace, se debe de ampliar del todo", añade sobre un asunto en el que, según la encuesta, el 60,2 por ciento de los participantes sí creen que ampliar la zona azul facilitaría aparcar en El Llano. Por su parte, Arancha Sánchez, de la asociación de La Serena, también en El Llano, va por una línea similar. "En el barrio hay edificios antiguos y no hay muchos garajes. Además, con cada obra que se ha hecho se han perdido plazas", comenta. Respecto a la ORA, también tiene dudas. "Trasladará el problema a otros barrios", indica.

En el distrito Centro, comprendido por los barrios del Centro, Laviada y Cimavilla, también se tiene constancia de la complejidad para dejar el coche. El presidente de la asociación de vecinos de Laviada, Florencio Martín, achaca esto al cierre del parking de Peritos para construir vivienda pública, así como al desarrollo del carril bus de la avenida Constitución. "La situación aquí está fatal. Además, la gente es algo reacia a ir a dejar el coche al aparcamiento que está al pie del Albergue", aclara. "Esperemos que con la obra que quieren hacer en el túnel de Manuel Llaneza y otras que pueda haber se alivie algo", añade.

Peatonalizaciones y otras obras, las causantes del déficit de plazas

En tesitura similar se muestra Maite Martín, la presidenta de la asociación de vecinos "Jovellanos", del Centro. "En los últimos años se fueron peatonalizando calles y se fueron quitando plazas de aparcamiento que luego no se volvieron a poner porque no hay dónde hacerlo", analiza. "Si a eso le sumas los fines de semana, los turistas, el aluvión del verano pues da una situación de congestión", considera. "No creo que solo la ORA lo vaya a solucionar porque el problema irá a otras zonas. Se deshizo el Foro de la Movilidad, que era una buena herramienta, y ahí sigue el problema. Es un tema que preocupa desde hace mucho", finaliza.

Mientras, Sergio Álvarez, de la asociación de vecinos "Gigia" de Cimavilla, también cree que hay problemas para dejar el coche. Y más ahora que están en marcha las obras de la plataforma única. "El aparcamiento estaba como estaba. Las cámaras aún no están funcionando y ahora se la circunstancia de que están estas obras que hace que la cosa esté muy mermada", explica. En ese sentido, para corregir al menos el déficit que se da en el Barrio Alto mientras duran las obras, lo que propone la asociación es habilitar zonas de aparcamiento provisionales. Entre los lugares propicios a juicio de los vecinos se cuentan la calle Claudio Alvargonzález, Emilio El Negro o el propio Cerro de Santa Catalina. Por ahora, no han tenido respuesta a sus demandas.

