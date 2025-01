Aparcar, proeza en El Llano y el centro

"No es ninguna sorpresa. Aparcar en estas zonas es imposible en muchas ocasiones". Con estas palabras responde Alfonso Graña al conocer los resultados del estudio de opinión pública realizado por Invesmark a petición del Ayuntamiento para su plan sobre la reforma de la zona ORA, el cual señala que quienes viven en los distritos de El Llano y del centro son los que más sufren para encontrar aparcamiento. Graña es un vecino de Gijón de 41 años que reside en El Llano, donde cuenta con una plaza de garaje para guardar el vehículo con el que se desplaza frecuentemente al centro para recoger a su mujer del trabajo. Cuando lo hace, acostumbra a tener que esperarla en doble fila o con los cuatro intermitentes activados.

El suyo es solo un ejemplo de la difícil tarea que supone localizar una plaza libre para estacionar en la ciudad. Según este estudio, en el que participaron 500 gijoneses, un 58,6% experimenta problemas para aparcar en su zona. Ese porcentaje aumenta exponencialmente en El Llano, donde hasta un 80,2 % entienden que es complicado aparcar en el barrio. "Es una zona que está bastante mal para aparcar porque vive mucha gente que tiene dos coches por casa como mínimo", desarrolla Graña, quien se vio obligado a buscar una solución ante la complejidad para dejar su coche en la calle. "Llevo 7 años dejándolo en un garaje privado", subraya.

José Luis Coto, junto a su vehículo, en la calle Sahara, en El Llano. / Juan Plaza

Otro de los que suele sufrir esta problemática en El Llano es José Luis Coto, que comenta que "muchas veces hay que andar poniendo los cuatro intermitentes". "Es raro el día que consigo aparcar bien cuando vengo", afirma Coto, uno de los gijoneses que pone el foco en que la ampliación de la zona ORA "solo tendría sentido si la tarjeta es gratis para los residentes". "Si no se hace esto solo serviría para perjudicar a otras zonas porque los coches que aparcan aquí se irían a donde no haya que pagar. Es algo que ya nos pasó en El Coto, donde antes se podía aparcar perfectamente y ahora ya no", relata.

Por detrás de El Llano, en el estudio aparece el distrito centro –comprendido por los barrios del centro, Laviada y Cimadevilla–, donde un 76.5% de los vecinos también creen que es difícil aparcar. "Es horrible, una odisea. Y en verano, tarea imposible", indica Miriam Suárez, quien ayer logró aparcar en el Camín de la Fontica. "Me ha tocado la lotería. Casi siempre tengo que aparcar en doble fila o dar muchas vueltas", señala.

Miriam Suárez, junto a su coche, en el Camín de la Fontica. / Juan Plaza

María del Carmen Blanco tiene claro que Laviada "es una de las zonas más difíciles para aparcar". "Muchas veces hay que subir al Polígono", apunta Blanco, que pone el foco en el impacto del cierre del parking de Peritos. "Es normal que se vaya a notar porque era un sitio ideal para aparcar. Tenía muchas plazas, era asequible y significaba un desahogo", asevera esta gijonesa. Tanto ella como su marido, Eliezher Gómez, tampoco ven con buenos ojos aumentar la zona ORA si no viene acompañada de la gratuidad de la tarjeta para los residentes. "Si solo se amplía será con un fin recaudatorio porque los vecinos van a aparcar igual, pero teniendo que pagar. La tarjeta gratis estaría bien, aunque no subsanaría del todo la situación", zanjan.

Suscríbete para seguir leyendo