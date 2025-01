"Mi candidatura no es personalista, es cuestión de equipo, muy coral"

El diputado autonómico Andrés Ruiz (Gijón, 1988) ha sido el primero en presentar su candidatura para presidir el PP de Gijón, un equipo que, defiende, no entiende de etiquetas.

-¿Qué le llevó a dar el paso?

-La decisión parte de muchas personas que me transmiten que el PP de Gijón necesita un cambio y consideran que soy la mejor opción por trayectoria, posición institucional y por una manera de entender la política sana, desde el compromiso, desde el servicio y desde toda una vida prácticamente como voluntario de este partido hasta hace año y medio que entré en la Junta General.

-¿Un cambio en qué?

-Creo que la sede, los cargos y los afiliados del PP tienen que respirar política por los cuatro costados.

¿Cuándo dejó de hacerse?

-No es que no se lleve haciendo, pero es que tal vez la vida interna del partido durante todo este tiempo a la espera de este congreso ha solapado la realidad de un partido, que es que tiene que hacer política.

-¿Por qué cree que deben votarle a usted y no a otros?

-Lo único que puedo poner por delante es mi trayectoria de 15 años en el PP en diferentes cargos y en la afiliación de base. Veo la política como un acto de servicio y eso es lo que llevo haciendo desde que tenía 20 años en esta casa.

-Ya ha presentado a parte de su candidatura. ¿Algún nombre destacado aún no desvelado?

-Irán conociéndose en los próximos días. Es una candidatura que aúna diferentes perfiles, muy coral, que demuestra que no es personalista, sino un equipo.

-Cuando se intentó lograr una candidatura unitaria en torno a Ángela Pumariega, usted y otros cargos la apoyaron y ahora forman parte de candidaturas distintas. Me refiero al concejal Guzmán Pendás, que respalda a José Manuel del Pino.

-Mi equipo es de puertas abiertas, no un compartimento estanco. Por tanto, sigo llamando y solicitando a todos mis compañeros que me den el voto y su confianza. Muchos no están todavía, pero estarán.

-Con 32 avales ya se puede ser candidato.

-Va a ser el congreso más participativo de la historia del PP.

-En su lista va el concejal Abel Junquera. ¿Le apoya algún otro miembro del grupo municipal?

-Los tiempos de la candidatura son los que son. Poco a poco.

-¿Es consciente que desde las otras candidaturas le van a encasillar en el sector del "cherinismo"?

-Yo soy del PP y esta candidatura la forman personas que vienen de muchos lugares y con muchas sensibilidades. Todos tenemos en común que creemos en un partido sin etiquetas.

-Cuando habla de que está abierto a integrar a más sensibilidades del Partido Popular, ¿en quién piensa?

-Estoy dispuesto a escuchar a todo el mundo que me llame.

-¿Y con quién está hablando?

-Con muchos afiliados, algunos de otras candidaturas, algunos de la propia y algunos indecisos.

-¿Confía en poder convencer a alguien de las otras candidaturas que se presentarán?

-Tengo que volver a dar una respuesta gallega. Los tiempos son los que son y hay que ser discreto.

-¿Qué opina de la gestión de la directiva saliente?

-Respeto el trabajo que Pablo González ha hecho durante estos años, pero miro hacia adelante.

-¿Considera que Ángela Pumariega debería repetir como candidata a la Alcaldía en 2027?

-Es una excelente vicealcaldesa, pero quedan dos años para hablar de las listas electorales. Ángela tiene todo mi apoyo como vicealcaldesa y como figura institucional del partido es excelente. Dicho eso, el PP de Gijón no nombra al candidato, sino que lo nombran los órganos superiores.

-¿Y usted?

-Tengo responsabilidades en el área de Economía y Hacienda del grupo parlamentario, lo que me permite trabajar con el presidente (del PP de Asturias), Álvaro Queipo; estoy contento. Dentro de dos años estaré donde el partido me requiera.

-¿Qué propone para intentar que el PP vuelva a ser el primer partido de centroderecha en Gijón?

-El PP tiene que sacar sus principios a la calle: prosperidad económica, bajada de impuestos, mejora de la gestión y eficiencia de los servicios públicos. Y en esta ciudad falta hablar más de los problemas en los que la está sumiendo el gobierno autonómico y el nacional, que se olvidan de Gijón y están tratando a los gijoneses como ciudadanos de segunda y creo que eso a día de hoy no se dice.

-¿Considera que hace falta una postura más combativa que la de la Alcaldesa?

-Evidentemente, en los temas que afectan a la ciudad.

-¿Cómo cree que deben ser las relaciones con Foro?

-Como presidente asumiré todos y cada uno de los puntos del pacto que hay entre el PP y Foro. Además, creo que los gijoneses merecen un gobierno estable y yo lo voy a asegurar. Con Foro tengo excelente relación con algunas personas, como Adrián Pumares y a otras personas les tengo aprecio. Va a haber una relación fluida para coordinar políticas, sabiendo que el PP de Gijón tiene entidad propia.

-¿Qué opina de posibles coaliciones electorales en Gijón y en Asturias?

-Esa decisión le corresponde a Álvaro (Queipo) y quedan dos años. Mi trabajo es mostrar un PP con identidad propia en la ciudad. Es verdad que lo que la gente espera de nosotros es que sumemos y aunemos mayorías.

-¿Si gana, después qué pasará con los otros candidatos, Isaac Castro y José Manuel del Pino?

-Cuando gane será una presidencia y un equipo de puertas abiertas en la Junta Local.

-¿Qué tal es la relación con ellos?

-Excelente.

-¿Qué opinión le merecen?

-Nunca voy a criticar a quien quiere comprometerse más en política. Siempre es algo bueno.

Suscríbete para seguir leyendo