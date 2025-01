Puesta de largo del carril bici de El Molinón: "La obra está bien hecha y el trazado es el correcto"

“Estoy satisfecho con la ejecución y con el diseño del proyecto inicial”. Con estas palabras se expresó esta mañana el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria, durante la presentación de los resultados de las obras del carril bici del entorno de El Molinón, por el que ya pedalean numerosos ciclistas. Si bien, todavía queda por rematar un tramo frente al Palacio de los Deportes que aún tiene que esperar por las obras del colector de Peñafrancia. Además, Villoria habló sobre los trabajos que se están llevando a cabo en el itinerario de Fomento, cuya fecha límite de entrega es el 25 de enero. “Creemos que van a llegar a tiempo y con ello completamos los tres que pretendíamos meter al proyecto PRTR de la zona de bajas emisiones”, indicó.

La ejecución del carril bici, cuyo coste ha alcanzado los 193.000 euros, ha cumplido con los tres meses fijados en el plazo de ejecución. Villoria subrayó que este trazado, de 667 metros, sirve para unir los carriles bici que ya existían entre la carretera de Villaviciosa y la senda del Piles. “Da servicio a todos los equipamientos que hay en esta zona, en la que está El Molinón, el recinto ferial y los centros educativos y deportivos de La Guía con la idea de ir complementando la red de carriles bici y uniendo los carriles ya existentes”, destacó.

En cuanto a los “errores de diseño y ejecución” que criticó Javier Suárez Llana (IU) este miércoles, Villoria se mostró tajante: “No estoy de acuerdo. Los tráficos hay que pacificarlos y para ello hay que tener en cuenta el vehicular, pero también el de los ciclistas. No podemos hacer carriles bici para que circulen a 60 kilómetros por hora. Todos debemos colaborar en esa pacificación”. Sobre las características de los giros ubicados junto al puente que une la zona del Palacio de los Deportes con El Molinón, el concejal de Infraestructuras comentó que “los giros son los que estaban contemplados en su plan de movilidad”. “Entonces, si no le gusta ahora, no le tenía que haber gustado cuando lo aprobaron”, agregó Villoria, que reivindicó que “la obra está bien hecha y el trazado es el correcto”.

Por otro lado, también se pronunció sobre las próximas novedades con las que contará el itinerario ciclista de la ciudad, que serán otros tres carriles bici: uno en Albert Einstein entre la senda del Piles y la Pecuaria, otro que conecte la carretera de Villaviciosa con la avenida de Castilla y otro que discurra por la avenida del Jardín Botánico y llegue hasta el Parque Tecnológico. “Estamos estudiando cuándo se podrán hacer. Hay que lograr la disponibilidad de los terrenos, ya que no todos los terrenos por los que deberán transcurrir son municipales. Entonces todavía están en estudio”, zanjó.

En la presentación del carril bici del entorno de El Molinón también estuvieron el jefe de obra Avelino Castañón, de la empresa Alvargonzález Contratas, y Marta Martínez, de la dirección facultativa. “Estamos muy orgullosos, sobre todo porque ya está siendo utilizado y en buen número”, valoró Castañón, que aseguró que el carril bici de Fomento, “si no hay inclemencias, se acabará en plazo”. “Ya se está pavimentando el último tramo con aglomerado de carril bici y se están haciendo labores de remate y señalización en la pintura”, añadió. Martínez, por su parte, resaltó que “la obra ha quedado perfecta y el objetivo está cumplido”.