Los libreros de Madrid premian al sello gijonés Impronta

La editorial gijonesa Impronta está de enhorabuena: la Asociación de librerías de Madrid ha decidido que "Esclavos de nuestros silencios", de la madrileña María J. Mena, es el mejor en el género de poesía de 2024.

El jurado del galardón tomó su decisión favorable a María J. Mena ‹como muestra de autenticidad, por la intertextualidad poética que resuena en cada verso, por su valentía para explorar los temas íntimos y por su maestría en representar la esperanza de los que creen que todo es posible›.

En la categoría de ficción se eligió como obra ganadora a "Los escorpiones", de Sara Barquinero, publicada por la editorial Lumen. El Premio novel "Almudena Grandes" ha recaído en "Ya casi no me acuerdo", de Clara Morales.