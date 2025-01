Las bajas temperaturas no frenan a los bañistas habituales de San Lorenzo: "No hay miedo al frío"

Baño de contraste en San Lorenzo. Mientras que por el paseo del Muro transitaban a lo largo de la mañana numerosos gijoneses que hacían frente a las bajas temperaturas con guantes, gorros y abrigos, los bañistas habituales no faltaron a su cita a pesar de reconocer que "es una de las semanas más frías que ha habido aquí". "No hay miedo al frío", afirmó Delia Linares desde la Escalerona después de salir del agua junto a sus compañeros de rutina Chiti Arbues y Rafael Ramos. "Es cierto que con este frío cuesta un poco más venir. Nunca nos habíamos bañado estando fuera a casi 0 grados", señalaron.

Sin embargo, tanto ellos como el resto de los "valientes" que desafiaron este viernes a la rasca coincidieron a la hora de señalar que "dentro del agua se está mejor". "Está a unos 12 grados, pero se entra mejor que en verano", expresó Ramos, al tiempo que Arbues agregó que "es bonito ver que venimos a pesar de tener estas condiciones". "Somos como una familia. Solo falto si llueve", aseguró.

En imágenes: Las bajas temperaturas no frenan a los bañistas de San Lorenzo / Marcos León

En esa misma línea se pronunció mientras regresaba del agua María Ángeles Díaz, una vecina de Laviada de 68 años. "Salvo un día que me pilló una granizada, estos días están siendo los momentos de más frío que recuerdo. Pero la mayoría de los habituales no miramos los termómetros. En el agua se está bien, lo malo es el trayecto entre que entras y sales, que es cuando el aire corta", desarrolló Díaz. A escasos metros estaba Rosa María Álvarez, ya lista para ir a tomar un café que le permitiera tomar fuerzas para el resto de la jornada. "Después del baño quedo genial para todo el día", resaltó.

También desde la Escalerona accedió a la playa de San Lorenzo Miguel Osorio, un vecino de Somió que reivindicó que "esto es lo mejor". "Es algo único", aseveró Osorio, quien añadió que "no recuerdo tanto frío como esta semana en Gijón desde hace mucho tiempo". "Se nota que estos días la gente nos mira más y nos para diciendo que qué frío les produce vernos en el agua", abundó.

Desde el acceso 2 lo hicieron Jaime Batalla y el futbolista Pablo Pérez, quienes insistieron en que el baño en San Lorenzo es innegociable en cualquier época del año. "Intentamos venir una o dos veces a la semana cuando hace sol. Quedas como nuevo", zanjaron.

Sin embargo, la mayoría de los que pasearon por el arenal lo hicieron junto a sus perros, pero sin entrar al agua. "Sorprende ver que entren. Me parecen muy valientes. Dicen que es algo bueno para la salud, pero no me atrevo", comentó la joven Lucía Domínguez.