Cuando comunicar sin palabras también cala: así es "Forever", la obra que llega a Gijón

Es el tercer espectáculo que la compañía “Kuluka teatro” propone en torno al teatro de máscaras. “Forever”, una obra con la que han recibido los Premios Max 2024, a “Mejor autoría” y “mejor dirección de escena”, se podrá disfrutar este sábado en el teatro Jovellanos, con Garbiñe Insausti, José Dault y Edu Cárcamo como autores y a la vez en escena, y bajo la dirección de Iñaki Rikarte. “Para quien no conozca el teatro de máscara que hacemos, que abra su mente y no se deje llevar por los prejuicios. Se trata de un lenguaje muy potente, que conecta directamente con el espectador y que va directo a su corazón”, explica Edu Cárcamo.

La compañía “Kuluka teatro”, que produce junto al Centro Dramático Nacional esta obra, se encuentra celebrando sus tres lustros de vida “debajo de las máscaras”, un tiempo en el que han representado 1.000 funciones y han recorrido unos 35 países. “Me ha marcado mi carrera profesional este proyecto. Cuando nos juntamos en un garaje de Madrid jamás pensamos en este recorrido”, comenta antes de añadir el crecimiento exponencial en este tiempo del teatro de máscaras: “Cuando volvemos a alguna ciudad ya nos conocen y tenemos un nombre. Y han aparecido también nuevas compañías y propuestas para dar a conocer estos lenguajes, y que no se queden en una cosa aislada”.

Volviendo con “Forever”, Cárcamo incide en que es su propuesta más ambiciosa, entre las tres que han hecho de teatro de máscaras: “Pretendíamos dar un salto, buscar un reto. Ya no solo sucede la trama en un espacio, sino en varios. Y las tramas adquieren una mayor complejidad y matices”. Y reflexiona sobre la dramaturgia: “Abarca un poco hasta donde puede llegar la incomunicación de una pareja, que se plantea con esa gran ilusión de pretender llevar una vida juntos, que quieren que sea ‘Forever’ o para siempre. Y lo que se muestra es que ese viaje de cómo todos esos sueños y esas proyecciones que hicieron con las vueltas que empieza a dar la vida, pues se van a alejando de aquello que soñaron”.

El gran reto del lenguaje de la máscara pasa por conjugar todos los elementos para permitir al espectador entender la situación y la psicología de los personajes sin echar de menos la palabra. “Podía parecer a priori que el lenguaje comunicativo era más difícil o duro, pero el público está demostrando que la acogida es buena, y que también es accesible, ya sentimos que el público ya nos conoce”, enfatiza Cárcamo.

También distinguido con el “Premio Talia”, la obra “Forever”, que lleva casi dos años mostrándose al público, aterriza ahora en Gijón para ofrecer toda una experiencia el público. “Pasarán por una montaña rusa de emociones. Se van a reír y emocionar, y también se van a llevar del teatro algo que pensar y comentar, para seguir teniendo presente en sus vidas”, concluye uno de los autores de este espectáculo.