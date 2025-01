Condenado a tres años de cárcel por una agresión a un pescador en Gijón

Tres años de cárcel y una indemnización de 56.240 euros. Eso es lo que tendrá que afrontar un joven gijonés tras haber sido declarado culpable de una brutal agresión sufrida por un pescador del País Vasco el 23 de abril de 2021 en la zona de Fomento, en Gijón. El juicio por este caso, desvelado en su día por LA NUEVA ESPAÑA, se había celebrado el pasado 4 de diciembre de 2024 en la sección octava de la Audiencia Provincial. Los magistrados no dieron validez a la versión del acusado, que negó haber sido el autor de la paliza. La defensa del ahora condenado recurrirá la sentencia.

La víctima de estos hechos fue un pescador del País Vasco que el día del juicio declaró que apenas recordaba nada. Fue un amigo suyo, que estuvo presente en el momento de la agresión, el que explicó que habían llegado a Gijón en un pesquero y que al salir por la noche desde la Casa del Mar hasta la zona de Fomento se produjo el ataque. "Le dieron un puñetazo en la cabeza y cayó al suelo en un charco de sangre. Les dije que lo habían matado", aseveró el día de la vista oral.

La víctima, además de no recordar lo sucedido, dijo que, a consecuencia de las lesiones, perdió la audición de un oído y padece un vértigo que le hizo perder su empleo en el mar. El procesado se declaró inocente. Dijo que esa noche si se encontraba en el lugar de la agresión, junto a la travesía de la casilla, pero que no participó en los hechos porque él había ido a buscar a su novia en un coche negro, un Audi. El día del juicio, ni la víctima, ni ninguno de los testigos llegó a señalarle de forma clara como el autor material de los hechos. No obstante, los magistrados consideraron que había pruebas para considerarle el responsable de las lesiones.