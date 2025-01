La galería ATM le ofrece un "nuevo hogar" al artista Pablo de Lillo

"Nova Domus" es el título de la nueva exposición individual de Pablo de Lillo (Avilés, 1969), con la que el artista, profesor y galerista afincado en Oviedo abre el año en la ATM (Carretera de Deva, 675). La muestra, que se inaugura mañana, sábado, a las 12.30 horas, permite a De Lillo exponer reunidas "piezas que tienen alguna singularidad dentro de mi trayectoria", explica. De ahí que algunas hayan sido hechas hace quince años y otras hace tres meses. "Lo que me gusta de esta muestra, que en cierta medida es un recorrido por mi trayectoria, es ver el sentido que cobran las obras en sus relaciones, tanto en el espacio como en el tiempo", indica De Lillo.

Sostienen desde la galería ATM que la exposición explora cómo la disposición espacial de las obras –hay instalaciones, escultura y obras en papel– está sincronizada con el paso del tiempo. "En el vocabulario artístico de De Lillo el arte no es un artífice que salga de un genio creador, sino una colaboración y un diálogo con el histórico anterior. De esta relación deviene el uso de revistas y libros de interiorismo y arquitectura de los años 60-70, que representan el paisaje, la ciudad, los comercios y los interiores arquitectónicos de sus años de niñez. En algunas de sus piezas, esas imágenes son combinadas con muebles y objetos que conforman formas volumétricas. Todos dan lugar a la iconología del nuevo hogar, ‘Nova Domus’, de lo doméstico definido como lo que es cercano física y espiritualmente".

En ese nuevo hogar De Lillo dice que no se apreciarán distintos estilos porque "no hay un cambio dentro de mi obras. Sea dibujo o escultura, técnicas o materiales distintos, hay una metodología que me permite que haya una relación entre mi obra. Yo no voy abandonando estilos", afirma. En la exposición también hay obras que son fruto de colaboraciones, otra de las grandes maneras de concebir el arte de De Lillo, en parte porque "el hecho de dar clases, ser galerista, comisario, trabajar en el taller... hace que acabe por perder los límites".