Choque por la vivienda: Foro y PP rechazan en Gijón el plan regional de zonas tensionadas

La idea de que Cimavilla y La Arena sean los primeros barrios de Asturias en ser declarados como zonas tensionadas, lo que permitiría articular medidas como los topes al alquiler, cuenta por ahora con el rechazo frontal del gobierno local. Tanto Foro como el PP señalaron ayer que el Principado pretende "empezar la casa por el tejado" al anunciar un mecanismo que no se refleja por ahora en "informes" que lo justifiquen. Surge así un nuevo desencuentro entre el bipartito y Ovidio Zapico (IU), consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales, con quien persiste también la falta de consenso respecto al plan "Llave" para promover vivienda pública en suelos municipales.

Zapico, tras reunirse este jueves con representantes vecinales de ambos barrios, les anunció su intención de declararlos como zonas tensionadas, si todo va bien, incluso este mismo año, un gesto que no ha sentado bien al gobierno local. "La Consejería no puede empezar la casa por el tejado. La declaración de Cimavilla y La Arena como zonas de mercado residencial tensionado no debería ser nunca confirmada ni anunciada hasta que no se hayan elaborado todos los informes y la memoria que la Ley de Vivienda exige como trámites previos. Y, de momento, no están elaborados", reprochó ayer Jesús Martínez Salvador, edil forista de Urbanismo y portavoz del gobierno, que explicó que la postura de su partido pasa por "no apoyar medidas intervencionistas". "Optamos por incrementar el parque de vivienda pública y por incentivar a los propietarios de viviendas a ponerlas en el mercado, a la vez que se les dota de seguridad jurídica en caso de impagos", explicó el forista.

La consejería de Zapico y el bipartito mantienen sus posturas alejadas. El propio consejero señalaba este jueves que en Gijón "no estamos ante una crisis de la construcción, sino ante una crisis para acceder a la vivienda", una afirmación que choca con la postura local, que busca atajar la crisis de vivienda con la construcción de vivienda pública en solares municipales. Esa idea, bautizada como el plan "Llave", sigue sin contar con la colaboración del Principado, que era lo que pedía el gobierno, debido a que el equipo de Zapico considera que este tipo de planteamientos favorece a constructores privados.

La popular Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón, defendió ayer una postura similar a la de Martínez Salvador y, en su caso, más crítica con la Ley de Vivienda, que será "lo primero a derogar cuando gobierne el PP". También tildó como "intervencionista" la idea de declarar zonas tensionadas y aseguró que su grupo municipal estará "totalmente en desacuerdo" con que esta medida salga adelante. "Solo estamos de acuerdo en que hay que hacer algo con el problema de vivienda, pero las políticas que queremos aplicar son muy diferentes", razonó la edil.

Respecto a la moratoria para las nuevas licencias de viviendas de uso turístico, Pumariega explicó que se reunirá con la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, el próximo lunes, "más de 50 días después" de haber solicitado la cita. El debate sobre la vivienda en Gijón, por tanto, seguirá estos días, y por ahora el equipo de Pumariega defenderá ante el Principado encontrar "un equilibrio" entre propietarios de este tipo de viviendas y los vecinos. "El de Gijón fue un ayuntamiento pionero en tomar medidas", defendió la Vicealcaldesa, que confía en que la cita del lunes ayude a "poner medidas en común".