"Es una gran noticia para Gijón y Asturias", destaca Moriyón sobre el impulso a la candidatura de la Laboral como patrimonio de la humanidad

La Unesco, que hace solo un mes convertía a la cultura sidrera en Patrimonio de la Humanidad, tiene sus protocolos muy claros y uno de ellos indica que el primer paso clave que debe llevar a cabo un país para incluir alguna de sus joyas en la lista de Patrimonio Mundial es la realización de un inventario de los bienes susceptibles de ser declarados como tal en el futuro. A ese inventario, que se conoce como "Lista Indicativa" ya pertenece la Universidad Laboral de Gijón.

El reconocimiento lo ha hecho el Ministerio de Cultura, tras la solicitud y defensa del Gobierno de Asturias, y se ha adoptado en la reunión del Consejo de Patrimonio Histórico Español que se ha celebrado estos días en Murcia, en la que participó el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León.

Además de la Universidad Laboral, el Ministerio ha llevado a la lista indicativa española la Geoda Gigante de Pulpí (Almería), los grabados rupestres (La Palma) y los primeros ingenios azucareros del Atlántico (Canarias). A partir de este momento, como indicaban ayer desde el Ministerio, "las distintas comunidades autónomas tendrán que trabajar en la elaboración de los expedientes de candidatura que el propio Consejo de Patrimonio Histórico decidirá cuándo presentar ante la Unesco". Comienza un proceso "largo y riguroso", advierten desde Asturias. Según las directrices de la Unesco, un bien debe permanecer al menos un año en esta lista antes de que su candidatura se presente formalmente, un margen temporal que facilita la elaboración de estudios, informes y planes de gestión que aseguren el cumplimiento de los criterios exigidos.

Un patrimonio "en racha"

La Consejería de Cultura inició los trámites para incluir este conjunto arquitectónico, ahora conocido como Laboral, Ciudad de la Cultura, en junio, cuando remitió al Ministerio la propuesta y la memoria justificativa. Ayer la consejera, Vanessa Gutiérrez, se mostraba muy ilusionada. "El patrimonio cultural asturiano continúa su racha, en una década especialmente intensa al respecto, que comenzó con la declaración en 2015 del Camino de Santiago del Norte y, posteriormente, con los reconocimientos a la técnica constructiva de la piedra seca, la trashumancia y la cultura sidrera. Este proceso sigue y ahora hemos logrado que se respalden las opciones de futuro de la propuesta para que La Laboral de Xixón sea reconocida por la Unesco. El expediente destaca la valía del complejo de La Laboral, compendio de una arquitectura monumental, que combina el historicismo y las tendencias del movimiento moderno. Una construcción que además ha sabido resignificarse como un espacio de cultura y educación", dijo ayer la consejera, destacando además "el trabajo que ha realizado en todo este proceso el director general de, Pablo León, implicándose tanto en la elaboración del documento como en la defensa del mismo".

La Universidad Laboral de Gijón es, como consta en el expediente ministerial, es el edificio civil más grande construido en España en el siglo XX. Diseñado por Luis Moya y levantado entre 1948 y 1957, combina elementos clásicos y modernos y fue declarado bien de interés cultural (BIC) de la región en 2016. Funcionó centro educativo, con residencia de alumnos y como escuela taller de formación profesional hasta 1979.

Recientemente ha recibido diferentes inversiones del Gobierno de Asturias para preservar y potenciar su valor patrimonial. Entre ellas, desde la Consejería destacan los 800.000 euros destinados a la restauración de la cúpula de la iglesia y la recuperación de las cruces de la linterna de la capilla, así como los fondos dirigidos a la creación de nuevos espacios dedicados a la innovación y la Formación Profesional. Para la Alcaldesa, Carmen Moriyón, "es una obra con un valor arquitectónico fuera de toda duda; un espacio que supone un auténtico privilegio para Gijón", de ahí que "su inclusión en la Lista Indicativa es una gran noticia para Gijón y Asturias".

"Trasciende la historia"

El entusiasmo también desbordaba a los integrantes de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Laboral, verdaderos impulsores de la candidatura. "Nos ha impresionado. Llevamos tanto tiempo defendiéndolo", indicó Manuel Nevares, presidente de los Antiguos Alumnos. Nevares no pudo dejar de acordarse de "tanta gente que ha apoyado esto, incluso que ya no vive para ver cómo avanza". Nevares prefirió ayer no incidir en todos los que, con necedad, han estado contra la revalorización de la Laboral por su pasado de construcción franquista. "La Laboral trasciende la historia del franquismo y hay que pasar ya página de esas consideraciones", dijo. También remarcó que para que la candidatura sea solvente y tenga garantías de éxito las inversiones deben seguir "por las piscinas, la casa de maquetas, la residencia...".

La Geoda gigante de Pulpí tiene como descubridora a una familia asturiana

Además de la Laboral, en la "Lista indicativa de España" para aspirar a ser Patrimonio Natural Mundial los expertos han incluido la Geoda gigante de Pulpí (Almería). Un maravilla descubierta en 1999 por unos aficionados del Grupo Mineralogista de Madrid cuando buscaban hallazgos en el interior de la Mina Rica de la Sierra de Aguilón, una explotación que estuvo en activo hasta los años 60. De los seis exploradores tres eran asturianos, de Ribadesella, y de la misma familia: José Manuel Cuesta y sus hijos Adrián y Efrén Cuesta Infiesta. "Fue increíble", relató hace unos años a LA NUEVA ESPAÑA Efrén Cuesta, refiriéndose a aquel hallazgo. A él se le atribuye la inspiración que llevó a encontrar la geoda y a su padre, José Manuel, la primicia de haber abierto la cavidad.

La geoda es una cavidad rocosa tapizada de cristales de yeso de extraordinaria belleza. La increíble composición de cristales es única en Europa.

Suscríbete para seguir leyendo