Alumnos y turistas avalan a la Laboral ante la Unesco: "Es un monumento"

Los exalumnos de la Laboral tienen buena memoria. Javier García, por ejemplo, recuerda que si un religioso pillaba a un estudiante fumando se le multaba con 500 pesetas y que con el bote acumulado se pagaba el viaje de fin de curso. Y tienen también, mucha paciencia: durante casi una década defendieron que las instituciones asturianas impulsasen la candidatura del complejo arquitectónico, el edificio civil más grande de España construido en el siglo XX, como Patrimonio Mundial de la Unesco. Por eso el primer gran paso en firme en este sentido, con la reciente inclusión de la Laboral en la "Lista indicativa española", se interpreta desde la asociación en parte como "un logro", pero también como "el principio" de una defensa que, dicen, tiene que empezar a desarrollarse ahora: "La Laboral es un monumento, pero aún es una gran desconocida".

Esta última frase la pronuncia Óscar González, el integrante más benjamín de la asociación a sus 33 años, y que por tanto no vivió en primera persona las anécdotas que narran sus compañeros, aunque las conoce. Él señala dos peculiaridades que realzan la importancia de la Laboral como recurso educativo: la "escala" de la formación que se brindaba y el sistema de becas. Junto a él integrantes de la asociación más veteranos asienten con la cabeza. "Aquí había talleres más tecnológicos que en casi cualquier industria", asegura el joven. "Venían empresas a ver las máquinas que teníamos", confirma García. "Y, por el sistema de becas, esto era como lo que llamamos hoy un centro de alto rendimiento", ahonda González. "Si suspendías, fuera", apostilla García.

Por la izquierda, Carlos Gómez y Cinthia Arellano, con sus hijas, Cielo y María José, ayer, en el patio de la Laboral. / MARCOS LEÓN

Los dos asociados paseaban ayer por el patio de la Laboral junto a Manuel Nevares, presidente de la asociación de antiguos alumnos, y junto a los también socios Nuria Vega y Jesús Acebal. Todos coinciden en que la declaración del complejo como Bien de Interés Cultural (BIC) en 2016 marcó el inicio de una posible candidatura para la Unesco. "Nos interesa hacer una exposición permanente, ahora con más motivo. Ya lo estamos hablando con el Principado", adelanta Nevares, que destaca el trabajo de las dos juntas directivas que le precedieron a la hora de publicitar el complejo.

El grupo da también por "superado" la polémica que se generó en 2020, cuando en una primera votación plenaria los partidos de izquierda rechazaron la idea de impulsar la candidatura de la Laboral por la vinculación del edificio con el franquismo. "Creo que la manifestación que se hizo aquella vez marcó un punto y aparte. Todos (los políticos) se dieron cuenta de que hablar de vinculación franquista era una falacia", señala Nevares. "Hay datos y testigos que corroboran que esto fue un proyecto social", completa González.

Naia Altable y Luis Gonzaga se hacen una foto en los jardines. / MARCOS LEÓN

Los turistas que se acercan a diario a descubrir la Laboral, por su parte, no se mostraron ayer muy sorprendidos ante la posibilidad de que la Unesco reconozca algún día el complejo. "La habíamos visto en fotos, pero en persona es aún más imponente", comentaba Carlos Gómez, peruano, y que junto a su mujer, Cinthia Arellano, y sus hijas, Cielo y María José, remataba ayer una visita de varios días a Asturias. A pocos metros miraba las fachadas, menos impactado, Antonio Lastra, santanderino de escapada este fin de semana en Gijón. "Estudié cuatro años aquí en los 70", presumía: "Me parece muy bien lo de la Unesco; ya era hora. Es un edificio importantísimo en España".

Cerca de las pistas deportivas, Naia Altable, de Aranda de Duero, ejercía como guía turística privada de Luis Gonzaga, de Jerez de la Frontera. Ella estudió Comercio en la Laboral y, aunque ya no vive en Asturias, se trajo a su pareja de escapada estos días para revisitar la ciudad. Subir hasta la Laboral era una parada obligatoria y ambos entienden que hay motivos para perseguir la candidatura ante la Unesco. "No había visto la Laboral antes de mi primer día de clase; recuerdo que me bajé del bus y vi esto y no sabía ni por qué puerta debía entrar", recordaba ayer la joven. Gonzaga comparó la magnitud del edificio con Hogwarts (la escuela de la saga de Harry Potter), un símil que ella da por válido por los "pasadizos" que esconde el complejo.

