La esencia de Rodrigo Cuevas y la celebridad de lo cotidiano: así fue la clausura de la exposición en Laboral Centro de Arte

La exposición "Rodrigo Cuevas: La gracia de la agitación folklórica", que desde mayo ha mostrado en Laboral Centro de Arte una nueva faceta dentro del universo tradicional, innovadora y de exploración del cantante asturiano, se clausuró con "El parlamento de les célebres", un último repaso en torno al concepto de "celebridad". Alejándolo del significado clásico de famoso o importante y enfocándolo en la creatividad y espontaneidad de cotidiano, el evento reunió a más de un centenar de personas que disfrutaron de una visita guiada a cargo de Llorián García, uno de los dos comisarios de la exposición junto a Ricardo Villoria, danzaron al ritmo del colectivo "Les Pites", que impartió un taller de baile tradicional asturiano y participaron en una mesa redonda que moderó el propio García junto a Soledad García, Cristina Cantero, Andrea Menéndez y Sofía Nevado.

García hizo de maestro de ceremonias, invitando al público a ponerse en la piel de Rodrigo Cuevas mediante madreñas y boas de plumas, la tradición y el cabaret representados en estos elementos. "No queremos mirones en la exposición, queremos que la visita transforme", sentenció García, que explicó los motivos de este espacio dedicado al cantante. "El sentido es cambiar la tristeza por alegría. En sociedades polarizadas, sabemos cómo cambiar a nivel individual, pero no colectivamente. Rodrigo puede tener ese poder de abrirse a situaciones impredecibles que llaman a retomar la alegría colectiva". Dentro de la exposición los asistentes se encontraron trajes, cuadros y elementos de la tradición asturiana, como un carro perteneciente al propio Cuevas, pero sin duda lo que más llamó la atención fue la gramola interactiva; "la esencia de Rodrigo Cuevas destilada para el espectador", como mencionó Pablo de Soto, director del Laboral Centro de Arte. "No hay un vídeo sobre su vida, no es un reality show, es una esencia interactiva. Se genera un diálogo con Rodrigo Cuevas enlatado. Es cómo conseguimos que la experiencia del público, y que él como performer esté aquí para el visitante. Satisfice la capacidad del propio artista".

Otro de los puntos interactivos y en donde Rodrigo Cuevas ha tenido un papel activo ha sido en la recogida de testimonios y pensamientos "célebres". De este archivo se sacaron los puntos de conversación de la mesa redonda: Generar condiciones adecuadas para sacar el lado creativo y espontáneo, la clave del componente humano frente al tecnológico y el carácter indómito de las cosas célebres. La exposición cierra un recorrido exitoso y por donde han pasado en torno a 45.000 visitantes durante estos siete meses que ha permanecido abierta, colocando el Laboral Centro de Arte como el principal espacio cultural del Principado de Asturias.