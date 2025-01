Soledad Lafuente busca relevo en la asociación vecinal de Somió

"Me gustaría que alguien diera un paso adelante". Con estas palabras se expresa la histórica líder vecinal de Somió, Soledad Lafuente García, quien de cara al periodo electoral de este 2025 asegura que, en el caso de que algún vecino presentara su candidatura, ella daría por finalizada su extensa etapa como presidenta de la parroquia gijonesa, la cual arrancó en 1999. "Es buen momento para que lleguen ideas nuevas por parte de gente joven que empuje por Somió", señala.

Después de haberles hecho llegar a los vecinos la circular en la que se informa del próximo periodo electoral, Lafuente pone el foco en la importancia que tiene "la renovación de los cargos directivos para la vida y actividad de la asociación". Por ese motivo, desde la junta directiva solicitan "una masiva participación" tanto en las asambleas convocadas como a lo largo del proceso electoral, cuya apertura se realizará el 30 de enero.

Será desde esa fecha hasta el 13 de febrero cuando se puedan presentar candidaturas, las cuales se proclamarán ese mismo día. La campaña electoral se llevaría a cabo del 14 de febrero al 5 de marzo y, por último, la jornada de las votaciones tendría lugar el 6 de marzo.

Lafuente, a sus 68 años, se siente "satisfecha" y "orgullosa" de lo conseguido al frente de los vecinos de la parroquia en una agrupación que cuenta con alrededor de 1.400 socios. Entre los logros alcanzados durante este largo período, resalta el asfaltado de numerosos caminos y poder contar con un local social desde 2018. "Hubo muchas mejoras y se hacen muchas actividades", valora Lafuente, quien se muestra tajante: "Me gustaría dar un paso al lado. Son ya muchos años. Eso sí, no tengo problema en seguir trabajando por Somió y, si la persona que entra me necesita, ahí me va a tener".

Lafuente, quien también presidió la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural "Les Caseríes" desde 2008 hasta 2018, entiende que en Somió hay personas "preparadas" para llevar a cabo las funciones de líder vecinal. "Hay mucha gente válida tanto en la junta como en el barrio que puede dar continuidad y consolidar los trabajos que ya hay, además de aportar nuevas ideas", desarrolla.

En las últimas elecciones, celebradas en septiembre de 2021, Lafuente ya esperaba que se produjera el cambio. Sin embargo, en aquel momento no hubo ningún ofrecimiento. Ahora confía en que sí encuentre relevo. "Ahora mismo no sabemos de nadie, pero creo que puede haberlo. Ojalá haya ese perfil de ‘somionense’ que quiera hacerse con la asociación", asevera Lafuente, quien tras más de 25 años siendo la presidenta quiere contar con más tiempo para poder disfrutar de sus otras pasiones y de sus dos nietos, Nuria y Leo, de 9 y 7 años, respectivamente. "Es algo que influye. Los años van pasando y notas que haces falta en la familia", argumenta esta histórica del movimiento vecinal gijonés que desea encontrar un sustituto "a la altura" de las necesidades de Somió.