Contrueces, el barrio "activo" de Gijón que busca mejores servicios

Alejandro Romero no se imagina ni por asomo una vida lejos de Contrueces. No es para menos. Este gijonés, que ya suma 80 primaveras, llegó a este barrio con menos de 30 años después de haberse formado como soldador en Bélgica y desde hace casi cuatro décadas es el líder de los vecinos. "No hay mejor sitio. No lo cambio por ningún otro", asegura Romero, quien se muestra orgulloso desde el renovado parque de las Palmeras a la hora de repasar algunas de las reivindicaciones logradas durante este tiempo, entre las que subraya demandas históricas como conseguir un centro de salud, una biblioteca o una escuela infantil.

Sin embargo, estos logros no impiden que Romero y sus compañeros de la junta directiva de la entidad vecinal "Los Ríos" cuenten con una larga lista de deberes para el gobierno local. "El barrio ha cambiado completamente y ahora la idea es seguir perfeccionando los equipamientos que tenemos", argumenta el presidente, quien además de otras tareas ya tiene entre ceja y ceja el inicio de la obra para la adecuación del paso entre las calles Río Cares y Río Sella, lograr que se pinte la fachada del centro para niños de 0 a 3 años y que se instalen semáforos con cuenta regresiva en vías como la calle Pintor Manuel Medina.

Los componentes de la asociación vecinal de Contrueces tienen presentes los "constantes problemas" y la "exagerada pobreza" que existía en el barrio anteriormente. La vicepresidenta, Begoña Corveiras, es una de las vecinas "de toda la vida". "Nací aquí y nunca me he mudado. Y mis dos hijos también se quedaron a vivir aquí", expresa Corveiras, quien pone el foco en que "hasta hace 25 años había muchas calles que estaban sin asfaltar y no teníamos ni colegio ni centro de salud". "Ahora ya tenemos dos colegios, un centro de salud y hasta cuatro líneas de bus, que hasta hace un tiempo no había ninguna", celebra la vicepresidenta de la entidad, al tiempo que Romero apunta que "últimamente ha llegado mucha gente joven que se asienta muy bien". "Seguimos siendo como un pueblo pequeño, muchos continuamos saludándonos por la calle", destaca.

El decálogo de Contrueces Acondicionar el paso entre las calles Río Cares y Río Sella Pintar la fachada de la escuela infantil Instalar semáforos con cuenta regresiva en vías como la calle Pintor Manuel Medina Contar con información en tiempo real sobre el horario de los autobuses en las marquesinas Intensificar la poda de árboles Reposición de baldosas en varias calles El inicio de las obras de las viviendas de barrios degradados Añadir personal en el centro de salud para reducir las demoras en las citas Incrementar la vigilancia policial Repintar los iconos de la senda ciclopeatonal de la carretera del Obispo

Para que Contrueces siga cumpliendo con creces las necesidades de quienes integran este barrio tan "activo", en la asociación ven primordial que se ejecuten nuevas actuaciones. Una de las principales preocupaciones a día de hoy es la adecuación del paso entre las calles Río Cares y Río Sella, una obra que ya está licitada. "Deberían haber empezado ya, pero aún no lo han hecho", lamenta Romero. En este espacio, ubicado entre el centro de salud y la iglesia Sagrada Familia de Contrueces, lo que piden es cambiar el pavimento para facilitar el estacionamiento y aumentar el espacio de la acera de cara al uso de los peatones. "El suelo se estropeó porque entraban demasiados coches y llegó un momento en el que mucha gente no podía pasar. Entonces, se decidió cortar el paso hasta que se hiciera la obra", explican la vocal Sagrario Valle y Juan José López, vicesecretario.

A escasos metros de este punto, también en la calle Río Sella, se encuentra la escuela infantil de Contrueces. Ascen Díez, vocal de la asociación y esposa de Romero, resalta que contar con este equipamiento fue "todo un éxito". "La llevábamos pidiendo más de 15 años y desde el primer curso ha habido lista de espera", asevera Díez, quien señala que "la escuela, por dentro, está preciosa". En cambio, el aspecto del exterior no termina de gustarles a ninguno de ellos. "Parece que está sin terminar. Estéticamente el cemento es algo que no queda bien. Y menos para algo infantil", critican. En esa misma línea se pronuncia Roberto Corral, un vecino de 56 años que incide en que "está claro que fue todo un avance para el barrio, pero su aspecto no queda nada bien". "Se tendría que adecentar de alguna forma, ya sea con chapas o pintándolo, pero que no se vea de esta forma que no alegra nada la vida a los niños", agrega.

En lo que se refiere a cuestiones de seguridad y de movilidad, en Contrueces urgen la instalación de semáforos con cuenta regresiva en diferentes calles. "En algunos pasos de peatones que son muy largos, como los de Pintor Manuel Medina, hay muchas veces que no sabes cuándo va a cambiar y tienes que cruzar corriendo", indica Romero.

Evelio González, vocal de la entidad vecinal, pone el foco en que otra mejora de las que anhelan es que se añadan pantallas con información en tiempo real sobre el horario de los autobuses de Emtusa en las marquesinas. "Hay que facilitarle la vida a la gente mayor, ya que no todos pueden mirar a través de la aplicación el tiempo que resta para la llegada del siguiente", apunta González. También lo ve así Daniel Cara, un joven gijonés que acude con asiduidad a Contrueces haciendo uso del autobús. "Entreno aquí a un equipo de fútbol y me llama la atención que aquí no haya esa señalización en las paradas porque ya sí que la hay en la mayoría de los sitios", relata.

Por otra parte, en la carretera del Obispo, los miembros de la asociación hacen hincapié en que se vuelvan a pintar en el suelo las señales de las bicicletas. "Al haberse borrado, ya ha habido situaciones en las que a los usuarios no les quedaba claro si era para ciclistas, peatones o mixto. Queremos que se sepa que es compartido y que no haya problemas porque es un sitio guapo para hacer deporte", reflexiona Romero. Jaime José Pérez, uno de los peatones que suele hacer uso de este itinerario, solicita "algún tipo de control de la velocidad de los coches". "Pasan a tope y es un peligro", zanja.

En esta situación está Contrueces, un barrio que continúa creciendo y en el que también esperan que se intensifique la poda de árboles, que haya mayor vigilancia policial y el inicio de las obras de las viviendas incluidas en el plan de barrios degradados.

