José Manuel Pino se presenta como la opción para "avanzar" frente al pasado en el PP de Gijón

"Otra manera es posible. Construyendo futuro", es el lema de campaña de la candidatura para la nueva dirección del PP de Gijón que encabeza José Manuel del Pino, quien tuvo su puesta de largo en la sede del partido y flanqueado por el edil Guzmán Pendás y la abogada Esther Morandeira. Al tiempo que defendió la renovación para lograr que el PP crezca en Gijón, del Pino mostró su respaldo al presidente regional del partido, Álvaro Queipo, a la portavoz municipal, Angela Pumariega, dejó la puerta abierta al presidente saliente, Pablo González e hizo un llamamiento a los afiliados para que "no os conforméis con lo de siempre; dará el resultado que ha venido dando. En esta nueva etapa podemos elegir quedarnos atrapados en el tiempo o avanzar hacia el futuro".

Pino calificó su candidatura de "la más integradora" y resaltó que el objetivo es el crecimiento del PP en Gijón, imprescindible para que Álvaro Queipo alcance la presidencia del Principado en 2027, así como para que el PP alcance la Alcaldía de la ciudad. "Este es nuestro deseo, este es el afán y este es el protagonismo que quiere encabezar esta candidatura", señaló, expresando también su "lealtad" a la actual vicealcaldesa, Ángela Pumariega. También valoró positivamente "el tono de cordialidad" entre el PP y su socio de gobierno en el Ayuntamiento, Foro Asturias.

"Ángela Pumariega puede contar con toda nuestra lealtad, honestidad y apoyo; es la persona de referencia en el grupo municipal, que tiene que llevar adelante las políticas del PP. Tendrá todas las facilidades y nuestra experiencia", tras lo que hizo un llamamiento a no hacer caso a las "intoxicaciones interesadas" sobre su candidatura, recalcando que "aquí no sobra nadie, aquí no necesitamos todos, si no es imposible crecer; no podemos vivir en medio de las antiguas guerras, eso tenemos que dejarlo". Dicho eso, calificó la candidatura que encabeza como "equipo de técnicos" con conciencia política y compromiso con la sociedad, pero "no somos políticos nos dicen alguna vez; eso es cierto, no lo somos ni pretendemos serlo. Muchas de las personas que vamos en esta candidatura estamos en la última etapa profesional de nuestras vidas. Nos mueven otras ambiciones".

"Un equipo de técnicos"

Puso en valor que por primera vez el PP haya accedido al gobierno local, pero "para nosotros es sólo el principio; queremos llegar más lejos, no nos conformamos", algo para lo que, opinó, "necesitamos un partido renovado, fuerte, con protagonismo y sobre todo unido", además de un cambio en el partido.

Pese a ello, agradeció al presidente saliente, Pablo González, "su dedicación y compromiso con el PP de Gijón y quiero reiterar que aquí siempre tendrá las puertas abiertas bajo esta candidatura tanto en su calidad de senador actualmente, así como por supuesto en su condición de afiliado". Un comentario que puede tener relevancia en un contexto en el que los afines a Pablo González barajan distintas alternativas ante el congreso local, tras la renuncia del senador de optar a la reelección como presidente local, si bien Pino no hizo mención expresa a esto.

Del Pino resaltó que el Congreso "marca el fin de un ciclo" tras diez años sin que los afiliados pudieran votar y ante el mismo "podemos elegir: seguimos como estamos y los resultados serán similares, o decidimos apostar por una renovación, abrimos las puertas, abrimos las ventanas, perdemos los miedos, nos quitamos los complejos, escuchamos a nuestros afiliados, a los simpatizantes y a la ciudadanía; presentamos soluciones reales".

Quienes lo flanquearon en la presentación de la candidatura expresaron el motivo de su compromiso con la misma. Esther Morandeira, destacó el programa con el que se presenta, mientras que Guzmán Pendás hizo hincapié en la "valía" del candidato. Es el segundo que se presenta. Ya lo hizo Andrés Ruiz. La misma intención tiene Isaac Castro, quien aún no ha dado el paso.

