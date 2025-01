El movimiento de última hora en Telecinco que afectará a toda la programación: "Evitar a Broncano y Motos"

Telecinco ha decidio dar un movimiento de última hora que afectará a toda la programación con el objetivo de "evitar a Broncano y Motos".

Un cambio en el que el principal afectado es el programa de cocina de la gijonesa Blanca Romero, Next Level Chef, que verá trastocado su horario este miércoles. Y es que el programa, una de las principales apuestas de la cadena para este año, y a pesar de lo bien montado que está y que le queda como un guante a Blanca Romero, no está cosechando buenas audiencias en sus dos primeras semanas de vida.

Es más, en ningún momento alcanzó el 10% de la audiencia, unos datos que en años anteriores hubieran supuesto su cancelación automática. Pero en lugar de eso y ya que está grabado todo el talent -se grabó en Reino Unido hace unos meses atrás- se ha decidido seguir adelante.

Eso sí, no mantendrá su horario habitual, tal y como cuentan desde Algo Pasa TV, el programa comenzará a partir de ahora a las once de la noche. Un horario con el que ya no se enfrenta directamente con La Revuelta de David Broncano en TVE y el El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3, que se disputan la primera plaza de la audiencia, siendo un éxito ambos formatos.

El obejtivo es claro, "evitar a Bronca y Motos" poniendo el Última Hora de GH dúo como telonero.

Blanca Romero, quien seráfue la encargada de presentar las campanadas en Telecinco, se ha encontrado con un imprevisto que no anticipaba, pero que no ha logrado quitarle la sonrisa. La propia presentadora compartió a través de sus redes sociales que, pocas horas antes de la retransmisión, su maleta había desaparecido.

Junto con Ion Aramendi y el resto del equipo de Mediaset, Blanca había viajado a Lanzarote esta semana para despedir el año con los espectadores y acompañarlos en la tradicional ingesta de las 12 uvas. Todo parecía ir sobre ruedas, con ensayos y preparativos a la perfección, hasta que surgió la noticia: su maleta, que contenía el vestido elegido para la ocasión, se había extraviado. Blanca, quien viajó a la isla con sus hijos Lucía y Martín, confirmó el contratiempo a través de Instagram: "La única maleta que no llegó fue la mía, la de Luci llegó, la de Martín también. Yo pensé 'bueno, si no llega la maleta...', será que ya lo sabía", relató la presentadora, según informó el programa Socialité de Telecinco.

Poco después, se confirmó que el vestido de la Nochevieja efectivamente había desaparecido: "Ya es oficial, se ha perdido la maleta con el vestido para las Campanadas. Empieza a apetecerme darme cabezazos contra las paredes", expresó Blanca. Sin embargo, decidió tomarlo con humor y bromeó sobre su posible atuendo para la noche: "Puedo ir con esta sudadera verde uva, no está tan mal, ¡hasta está bien pensado!". En una videollamada en directo con 'Socialité', Ion Aramendi tranquilizó a los presentadores María Verdoy y Antonio Santana, confirmando que el problema ya estaba resuelto: "El look ya está encontrado, no lo he visto porque esto es como lo de las novias, no lo he visto, pero seguro que va a estar guapísima y espectacular".

En cuanto a su hogar, Blanca Romero reside en una encantadora casa en Villaviciosa, Asturias, rodeada de naturaleza. La vivienda, distribuida en dos plantas, tiene un estilo abierto y minimalista, con toques boho que reflejan la personalidad de la presentadora. La casa se ubica en un amplio terreno que le otorga espacios generosos, y su recibidor de 30 metros cuadrados da paso a las demás estancias. En este hall, se destaca un gran cuadro de luz natural y una mesa circular con jarrones de flores. El salón, que se convierte en el núcleo de la casa, es diáfano y luminoso, con un enorme sofá gris de diez plazas adornado con cojines neutros y una manta beige. Además, combina perfectamente con una mesa rústica de madera envejecida y patas de hierro.

Escaleras

Desde el salón, unas escaleras de estilo industrial llevan a la segunda planta, donde la decoración también destaca por cuadros y fotos que aportan un toque personal. La cocina, pintada en tonos pasteles de verde claro y equipada con muebles de madera oscura y una mesa rústica, está conectada al salón. Blanca ha añadido un toque divertido a este espacio con electrodomésticos en color rosa pastel, que aportan un aire pop. El dormitorio principal, completamente blanco y con alfombras de fibras naturales, está diseñado para el confort, con un baño integrado.

Su casa ha recibido elogios de sus seguidores, quienes han comentado lo encantados que están con su estilo y decoración, destacando lo bonita y estilosa que es.