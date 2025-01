La Armada "devuelve" a Gijón los restos de los proyectiles desactivados en la costa: "Serán investigados y difundidos"

Un proyectil "prácticamente completo" de alrededor de 60 centímetros, además de otras tres piezas en las que se diferencian las distintas partes de los artefactos neutralizados en la costa gijonesa, a la altura del cerro de Santa Catalina, los días 8 de mayo y 31 de julio de 2024. Estos son los restos inertizados con los que ya cuenta Gijón para su posterior uso expositivo en el futuro museo del cerro de Santa Catalina, después de que el comandante naval de Gijón, Luis Vicente Márquez, y la edil de Cultura, Montserrat López Moro, firmaran esta mañana el acuerdo de la cesión del material en la sede de la Comandancia Naval. "Es lo que se ha salvado después de todo el proceso de desmilitarización. Es una muestra clara de en qué consistía esa munición", resaltó Márquez. López Moro, por su parte, explicó que el objetivo del gobierno local es que estos materiales, los cuales serán investigados para conocer de qué década del siglo pasado proceden, "sean difundidos y conocidos por todos".

Los proyectiles hallados tanto en mayo como en julio -se encontraron tres en cada intervención- a pocos metros del acantilado del cerro fueron analizados, en primer lugar, por el grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil. Más tarde, tras activarse el protocolo operativo establecido con la Armada, hasta el lugar se desplazaron componentes del Equipo de Desactivación de Explosivos de la Unidad de Buceo de Ferrol para proceder a su desactivación. Esas tareas consisten en la evacuación del entorno subacuático, una vez asegurados, y al transporte a un campo de desactivación en el que llevan a cabo su vaciado de forma controlada y segura.

Jimena Aller / Sandra F. Lombardía / Ángel González

Al conocer esta situación, desde la concejalía de Cultura, Juventud y Museos se solicitó a la Armada la recuperación de los restos de estas intervenciones para su posible uso con fines museísticos. "Es de mucho interés para nosotros, pensando en el posible proyecto museográfico de las baterías altas. Ahora tendremos manera de investigarlo, conservarlo y difundirlo para que sea conocido por todos", resaltó López Moro.

En cuanto a la antigüedad de estos proyectiles, Luis Vicente Márquez indicó que "por ahora no se puede saber exactamente a qué periodo concreto corresponde, pero es munición típica de la artillería que se usaba desde los años 20 hasta finales del siglo XX". "No parece munición de artillería naval y tampoco parece que se hubieran utilizado porque si no estaría deformada. Creemos que corresponden a un fallo de fuego y que se lanzó desde una batería, pero a día de hoy no tenemos constancia documental", agregó.

En el acto de entrega de cesión del material también estuvieron presentes el segundo comandante de la Unidad de Buceo de Ferrol, el teniente de navío Manuel Ramos, uno de los protagonistas en la actuación del 9 de mayo, y el brigada Manuel Rey, quienes custodiaron y transportaron el material desde Ferrol hasta Gijón. Ramos fue el encargado de explicar la operación que llevaron a cabo en la costa gijonesa el 9 de mayo, cuando hubo que desactivar tres obuses. "Recuerdo que el objetivo estaba encajado en una roca situada debajo del cerro. Allí hicimos la primera detonación, que intentamos que sea la mínima para no dañar ni las condiciones marítimas ni el medioambiente. Con esa pequeña detonación se pone a seguro el explosivo para poder extraerlo de forma segura, llevarlo al campo de explosivos e inertizarlos", desarrolló Ramos.