Las cámaras dan, las obras quitan: Los dispositivos instalados hace cinco años ya operan para controlar los accesos

Los accesos en coche en Cimavilla, junto a los problemas para aparcar son algunos de los temas de conversación más recurrentes entre los vecinos del barrio alto. Las obras de la plataforma única que se están llevando a cabo en la calle Artillería y la Subida al Cerro no han ayudado a que el tránsito en coche sea más cómodo, además de que han supuesto una nueva reducción en las plazas de aparcamiento. Como medida de contención, las cámaras que controlan el acceso y salidas de Cimavilla ya están operativas, cinco años después de su instalación, y regularan de 21.00 a 07.00 horas la entrada y estacionamiento de vehículos que no sean de los vecinos.

Alejandro Feito y María Jesús Gaspar. / Marcos León

Emilio Cases reside en la calle Fuerte Viejo desde hace catorce años y recuerda el momento en el que se instalaron las cámaras, aunque asegura que nunca han funcionado. Por el momento, asegura que es pronto para valorar la nueva medida de control, pero lamenta la falta de espacio para dejar el coche. "Para vivir aquí tienes que gastarte una millonada en una plaza de parking". También menciona que es un problema en el día a día. "Para venir a casa y dejar la compra tengo que dar dos vueltas a Cimavilla. Cualquiera que tenga que hacer una gestión aquí, va a tener que aparcar en el Parchís", comenta. Por el momento, trabajadores de reparto como David Pérez, ven ciertos problemas para aparcar por el tema de las obras, aunque no le supone un gran incordio. "Lo veo una buena medida buena, no es normal que la gente que no es de aquí venga a aparcar y luego marche a la playa", expresa Pérez que concuerda con lo que señala Julio García. "Veo bien que corten un poco el acceso, pero cada vez hay más coches y más obras".

Tamara R. y Carlos Moreno, en las obras de la plataforma única. / Marcos León

Para Alejandro Feito, afincado en Madrid, pero con residencia en Cimavilla, el problema de aparcamiento viene de lejos. "Hace 20 años me tuve que comprar una plaza de garaje. Los fines de semana es cuando más se nota. La gente que viene a tomar una copa poco le importa dejar el coche en cualquier sitio". Sí que elogia que se retomen medidas de control, como la que había con el pivote móvil. "Las cámaras pueden funcionar bien. Me pareció muy efectiva la época en la que estaba el bolardo, aunque tenía su peligro. En la cuesta del Cholo alguno que otro se lo llevó por delante, incluso vi a una lechera de la policía", recuerda entre risas. En el caso de las obras de la plataforma única, Carlos Moreno concuerda con las peticiones que se hicieron por parte de la asociación vecinal de Cimavilla, pidiendo que se prioricen otras zonas más necesitadas. "Esta es la parte donde las aceras eran más anchas. En otras partes del barrio sería perfecto". También ve un problema en el asunto de la falta de aparcamiento. "Las cámaras no funcionaban y los de la zona nos cuidábamos de no decirlo. Con tantas obras lo de aparcar en Cimadevilla no va a mejorar, la gente que aparcaba aquí, ahora no tiene otro sitio para hacerlo".