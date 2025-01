"Es un orgullo poder traer a Gijón los espectáculos del Circo del Sol"

El Circo del Sol es uno de los imprescindibles que cada pocos veranos aterriza en Gijón. En esta ocasión lo hará de la mano de "Kurios: gabinete de curiosidades", un show ambientado en la mitad del siglo XIX y toda la catarsis de invenciones y descubrimientos. Esta será la sexta visita de la compañía circense, después de debutar en 2001 con "Saltimbanco". Yago Pita Álvarez es el vicepresidente de operaciones de gira de El Circo del Sol y un ovetense que de pequeño tuvo que dejar la tierrina, pero que se siente orgulloso de regresar para ofrecer los nuevos shows de esta multinacional de espectáculos. Del 11 julio al 17 agosto la gran carpa del Circo del Sol se asentará en la explanada de la Marina Civil convirtiendo a Gijón durante unos días en otra sede más del grupo, sumando las que tienen en Las Vegas, Hawái o la que van a estrenar en Berlín. La gran acogida que tienen en cada visita les ha hecho plantearse una sede permanente en el norte de España.

-Un nuevo espectáculo que regresa a Gijón como sede para estrenarlo en España.

-Nos gusta mucho, siempre hemos estado muy bien acogidos en Gijón. Sabemos que a la gente de aquí les encanta el producto que traemos. Kurios es un espectáculo único, muy visual.

-¿En qué se ambienta Kurios?

-Nos vamos a la mitad del siglo XIX, la revolución industrial y todo el periodo de las invenciones y la magia. Es como si cogiéramos a Thomas Edison y Julio Verne y los juntáramos. En este mundo tienes a un científico y su gabinete de curiosidades, que son los precursores de los museos. Tienes a este científico que empieza a pensar que dentro de todos los elementos que conserva hay un mundo mágico del que le gustaría formar parte.

-Es una época de cambios y sorpresas. ¿Es lo que van a encontrar los espectadores?

-Hay muchos elementos a los que prestar atención. Muchos detalles, no quiero entrar para no desvelarlos, pero después de ver el show, si has prestado atención, te darás cuenta de que todo lo que ha pasado durante las dos horas de espectáculo en realidad ha pasado en un minuto, ese es el tema de la imaginación.

-Sus espectáculos siempre llaman la atención por la gran puesta en escena en los decorados y vestuario.

La música también es muy especial, electro swing con mezclas de jazz. Tenemos siete músicos que tocan en vivo y que están siempre visibles. Otro aspecto destacable es que mucho de los utensilios y el material es reciclado y están incluidos en las 480 piezas que tenemos.

¿Por qué apostar por el circo en un momento en el que hay tanta oferta de entretenimiento?

-Seguimos haciendo lo que nos sale bien, que son estos espectáculos en vivo con ofertas muy poco tradicionales. No sentimos la presión del resto. Nuestra fórmula no es una cosa que se pueda repetir fácil. Tenemos 120 personas, alrededor de 50 artistas y 31 nacionalidades. Somos una pequeña ciudad muy diversa y eso se transfiere al escenario.

-En los circos más tradicionales la participación del público era una parte más del espectáculo. ¿Mantien ese vínculo?

-Siempre hay participación del público a todos los niveles. Depende del show también. En este hay un momento cómico donde hay interacción con una espectadora. El público se envuelve mucho, ya que se ha roto esa barrera y se puede ver a uno de los tuyos, del público, en el escenario. Su participación en el show es completa porque los trasportamos a cada uno de nuestros mundos. Es importante que estén conectados.

-La visita a Gijón cada poco tiempo es algo que tienen marcado en el calendario.

-Nos sentimos tan sumamente bienvenidos y la respuesta es tan acogedora que tiene sentido venir aquí y presentar Kurios la primera vez en España. Gijón es una maravilla, una preciosidad y la ciudad preferida de mucha gente para veranear. Esperamos que Kurios sea una razón para que la gente venga.

-También supone una gran inyección económica para la ciudad.

-A nivel económico y social nos gusta participar. En cada ciudad contratamos a más de 100 personas para el montaje y luego 150 personas para las actuaciones. Toda la comida que compramos o los hoteles donde nos quedamos supone un impacto local muy potente y que nos importa.

-Como asturiano, ¿qué supone venir a Gijón con este gran show?

-Soy de Oviedo y estoy muy orgulloso de poder traer la compañía a Asturias. Cuando mis compañeros me comentaron que había una posibilidad de venir a Gijón dije: "Cuando sea, como sea y lo que queráis". Volver es un regalo y un orgullo poder participar en esta compañía representando a España y Asturias. ◼

