El alza de los pisos se sufre en El Llano

Beatriz Rodríguez, vecina del Llano, lleva nueve años viviendo de alquiler en el barrio. Paga algo menos de 400 euros por su piso con dos habitaciones, cifra alejada, eso sí, de los 893 en los que está la media en la zona. Ante este contexto, Rodríguez se muestra "bastante contenta" con su situación, aunque admite la preocupación por los números en los que se maneja el mercado del alquiler últimamente en Gijón. "Tal y como está el panorama, sale más a cuenta compartir piso", sostiene la vecina. Unas dificultades cuya hermana ya está experimentando. "Quiere vivir sola y le está costando encontrar algo porque los precios son muy elevados", declara.

Es el Este, con La Arena como máximo exponente, donde el precio medio final está más alto, si bien El Llano "presume" de tener el metro cuadrado más caro, con una media de 10,76 euros por metro cuadrado. El Centro, por ejemplo, está por debajo en ese sentido, circunstancia que no sorprende a Elena Barbes, inquilina en El Llano. "Aquí hay mucha vida y muchos servicios, colegios, supermercados, cafeterías...", afirma Barbes, que acumula casi cinco años de alquiler en el barrio y tilda como "una barbaridad" los precios en los que el mercado se mueve. "Tengo vistos alquileres más caros aquí que en el Cetro. También hay pisos turísticos que encarecen todo y hay menos oferta", subraya Elena Barbes.

Beatriz Rodríguez, con «Bella», en el parque de La Serena.

"Tuvimos suerte porque encontramos un piso a 39o euros", comenta Sergio Rodríguez, un joven gallego residente en El Llano desde hace cuatro años. "Cambió el dueño y ahora pago algo más por la inflación", añade Rodríguez, que está en busca de otro piso al que mudarse. "En Gijón está difícil", confiesa. En cuanto a la situación particular del Llano, asegura Sergio Rodríguez que "el problema es que la mayoría de los pisos son antiguos". "Y por menos de 500 euros uno medianamente decente no hay", agrega. Su reacción al enterarse de que el precio medio casi alcanza los 900 euros lo dice todo. "¡Ostras!", exclama, estupefacto. "Para alguien que vive solo es complicado. O tienes un buen salario o estás fastidiado porque se te va ahí casi todo el sueldo", sentencia. En una línea similar se expresa Daniel García, con una década a sus espaldas viviendo de alquiler en El Llano. "Con estos precios, si uno quiere cambiar de piso pues no puede", lamenta.

Roberto Amoedo, con los perros «Gor» y «Bjorn», en el parque de La Serena.

"La oferta y la demanda"

Del tema sabe también Roberto Amoedo, que habita un piso de alquiler con su pareja. Tienen perros, lo cual, señala, Amoedo, supone en ocasiones un escollo añadido pues no todos los propietarios aceptan estas mascotas. "Exigen demasiados requisitos para acceder", esgrime. Sobre los precios, el vecino es contundente. "En los últimos tiempos han subido mogollón, aunque afortunadamente nuestro casero nos lo mantiene desde el principio", manifiesta. A juicio de Roberto Amoedo, el mercado marca los números. "Hay mucha demanda y falta oferta, y con eso juegan, sobre todo si las viviendas pertenecen a manos privadas", desarrolla Amoedo, que incide en que "por debajo de 700 euros es muy difícil encontrar un piso" en el barrio.

Resalta Beatriz Rodríguez que El Llano es un lugar con "muchos servicios", una de las razones por las que cree que el precio de los alquileres está al alza. Un tirón que revaloriza la zona pero al mismo tiempo se convierte en un quebradero de cabeza para quienes busquen una vivienda asequible.

