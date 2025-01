Dos chicos cubanos que tocan juntos como si fueran uno

Guarda intactos en su memoria el pianista Iván "Melón" Lewis aquellos días de estudiante en el conservatorio, en La Habana, en los que el contrabajista Felipe Cabrera le invitaba a pasarse al mediodía por el Teatro Nacional a los ensayos con el quinteto de Gonzalo Rubalcaba. "Uno volvía a la escuela flotando, en una nube". No hubo en la isla, no hay todavía, lamentan, una tradición académica de jazz cubano, pero sí un testigo entregado de músico a músico a pie de escenario, un legado aprendido en un descanso entre los pases de una sesión, una tradición que tanto en su generación como en la de su compatriota el saxofonista Ariel Brínguez, no se ha roto y que músicos como ellos, a pesar de llevar tantos años fuera, mantienen viva como este miércoles se podrá comprobar en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón (19.00 horas, 3 euros) en el concierto "Alma en Cuba".

Melón Lewis y Ariel Brínguez llevarán esas maneras del jazz cubano, alimentado por el fuerte lirismo que está en la raíz de su música, también por su africanismo y su internacionalización, al espectáculo de Gijón. El concierto celebra también el cierre de un primer ciclo que se inició en Gijón, y en el que los dos músicos han encontrado una familiaridad en el lenguaje musical que asusta. "Aquí dimos el primer concierto y ahora volvemos con un proyecto sólido", explica Brínguez "Hemos tocado por muchos lugares, en Barcelona, en Hamburgo, con ‘sold-outs’, pero la primera vez que salimos al escenario fuimos al abismo de qué iba a suceder. Ahora presentamos disco, con un proyecto que incluye la música popular y la música clásica europea y en el que, en directo, a veces me asusto ante momentos de tanta telepatía, cuando Melón me está respondiendo casi al tiempo al que yo le sugiero algo".

Volver al sitio donde surgió todo es importante para el dúo en un plano, incluso, "espiritual". Iván "Melón" Lewis insiste en la compenetración a la que les ha llevado el proyecto y en la dimensión musical adquirida. "Aquí somos dos músicos, dos personas, dos amigos, dos chinos cubanos que comparten un montón de cosas en común: los amigos, la formación clásica, los gustos musicales, los puntos de vista de la vida. Todo eso te conforma de una manera que al final se plasma en el disco, con tres composiciones originales y otras obras de diferentes compositores latinoamericanos como Ernesto Lecuona, Manuel Samuel, Tony Méndez, Adolfo Guzmán… Es un homenaje a toda esa música, con nostalgia pero sin anclarnos en el pasado, interpretada por dos chicos".

De toda esa herencia también hablará el dúo media hora antes del concierto, en un encuentro con el público en el propio Antiguo Instituto donde ofrecerán algunas claves de esta "Alma en Cuba".