Gijón, entre las diez ciudades con más plazas de pisos turísticos que de hotel

De las 25 ciudades con mayor volumen de plazas turísticas de España hay diez donde el número de plazas en viviendas de uso turístico supera el número de plazas que ofertan sus hoteles. Gijón es una de esas diez ciudades. De hecho, es la única que no es capital de provincia en un listado que incluye a Málaga, Valencia, Sevilla, Alicante, Granada, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, Santander y Murcia y que aparece en el informe "Valoración turística empresarial de 2024 y perspectivas para 2025" de Exceltur. Esta asociación integra a una treintena de las más relevantes empresas de la cadena turística, desde hoteles y agencias de viajes a firmas de transportes o centrales de reservas.

El informe coloca a Gijón en un nivel medio anual para 2024 de 6.340 plazas en viviendas de uso turístico, lo que supone un crecimiento del 17,5% respecto a la media del año anterior. Un incremento que está en la media del registrado entre esas 25 ciudades que se analizan. Muy por encima de esa media está Valencia, que con un 30,2% presenta la subida porcentual más importante. Ojo, que no muy lejos del porcentaje de Valencia está el 29,6% que presenta Oviedo con un incremento de 798 plazas que le llevó a computar en 2024 por 3.491 plazas en pisos turísticos.

Mientras eso ocurre con las plazas en viviendas turísticas de Gijón, las plazas en hoteles de la ciudad se quedan en 4.642 en la media de 2024. Aquí el descenso del 3,1% sobre la media del año anterior convierte a Gijón en la ciudad, entre esas 25 urbes motivo de análisis, con mayor pérdida porcentual de plazas de hotel. Gijón perdió en un año 149 plazas en sus hoteles. Los datos del informe los han elaborado los técnicos de Exceltur a partir del cruce de registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los listados de ofertas accesibles a través de la herramienta AirDNA.

Este recién presentado estudio a nivel nacional actualiza los datos de una tendencia ya detectada en los informes municipales y que fue una de las razones de que el Ayuntamiento de Gijón decidiera hace un año tomar cartas en el asunto para poner freno a un fenómeno que se había disparado. Y es que los pisos turísticos no solo se convirtieron en un problema de convivencia en las comunidades de vecinos y en un factor determinante de la subida de los precios del alquiler de larga estancia. También en una dura competencia para los alojamientos turísticos tradicionales.

Competencia dura, y también desleal si se tiene en cuenta la presencia de muchos pisos turísticos al margen de la legalidad. Según el registro del Ayuntamiento, actualizado el pasado día 17, en Gijón hay 2.630 viviendas de uso turístico. Esas serían las legales. Que no las únicas, como queda claro en todos los estudios y con una simple mirada a las plataformas que comercializan este tipo de alojamientos. En unos días termina el año de moratoria para la concesión de nuevas licencias en Cimavilla, La Arena y el Centro que fijó el Ayuntamiento de Gijón y de cara al futuro el gobierno local trabaja en la búsqueda de alternativas para controlar el fenómeno en base a la aplicación de las nuevas medidas que aporta la reformulada ley de turismo del Principado de Asturias.

Más dinero por habitación

Más allá de cortapisas municipales o autonómicas, más inspecciones o acciones de ordenación de las VUT en diferentes territorios en el informe de Exceltur se hace mención expresa a las necesidades de "incorporar nuevos instrumentos normativos que garanticen que no se pueden comercializar viviendas turísticas que no cumplan las normativas". Por eso, el colectivo empresarial festeja la llegada de la ventanilla única digital como herramienta que busca impedir que las plataformas digitales puedan puedan publicitar anuncios de viviendas que no tienen un registro legal.

El informe de Exceltur hace una segunda mención directa de Gijón en el capítulo dedicado a analizar el crecimiento de los ingresos en los destinos urbanos españoles durante 2024 en base al denominado RevPAR (ingresos por habitación disponible). Gijón se colocó el año pasado en los 49,8 euros lo que supone un incremento del 10,3% sobre el ejercicio anterior. Es de las subidas más altas, aunque lejos del crecimiento del 18,6% de Madrid o el 17,3% de Alicante. Y si las comparativas se buscan más cerca esta tipología de ingreso creció un 12,6% en Oviedo hasta quedar en 49,3 euros. Unos céntimos menos que Gijón.

