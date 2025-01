La reforma integral de Los Campos avanza: así marchan los trabajos para convertir al colegio en uno "de última generación"

"Será un centro de última generación", reivindicaba este miércoles Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, en el patio el colegio Los Campos, cuya reforma integral ya está en marcha. Las obras arrancaron de forma "efectiva" a principios de enero y los trabajos ponen el foco actualmente en demoliciones, tras las que se llevarán a cabo varias actuaciones en una primera fase de la remodelación que, aseguró Villoria, concluirá en junio. Una valla divide en dos zonas el colegio, en el que el alumnado se ha reubicado en una de las alas para desarrollar con la máxima normalidad posible la actividad lectiva.

Tras los derribos en paredes, habrá diferentes labores en las distribuciones y el revestimiento interior. "Se parecerá poco a lo que vemos ahora", adelantó Gilberto Villoria, acompañado durante la visita por María López Castro, directora general de Infraestructuras, sobre la reforma, que se rige por la subvención de fondos europeos recibida del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y que se adjudicó a Copcisa por 5,7 millones de euros. Marzo de 2026 es el límite para tener finiquitada la obra. "Vamos en plazo, se prevé que llegaremos", subrayó el edil forista. En ese sentido, también está en desarrollo, en una fase inicial, la reforma del centro de educación especial de Castiello, asimismo financiado con dinero europeo. En su caso, el presupuesto es de 5,3 millones.

Volviendo a Los Campos, destacó Gilberto Villoria que uno de los retos pasaba por hacer compatibles los trabajos con las clases. Hubo reuniones entre técnicos municipales, la empresa adjudicataria, la dirección de obra y la comunidad educativa de cara a acordar las primeras etapas de la obra. "Este encaje no era fácil pero se llegó a una fórmula que está funcionando, no nos ha llegado ninguna queja", apuntó Villoria, que recalcó que el hecho de que el colegio tenga "dos alas en L" ha ayudado a "diferenciar zonas" y que no haya "interferencias" con el día a día lectivo. Debido a los trabajos, por ejemplo, los estudiantes acceden al centro por la entrada de la calle Alarcón.

¿En qué aspectos mejorará Los Campos una vez consumada la reforma? Entre otras cuestiones, en "aislamiento, accesibilidad y protección contra incendios", aseveró Gilberto Villoria, que también indicó que habrá cambios en la estética del equipamiento.

El retorno al Rey Pelayo

En cuanto al colegio Rey Pelayo, Gilberto Villoria declaró que el Ayuntamiento precisará de un margen de una semana para acometer, en febrero, el realojo del alumnado una vez concluyan las obras de refuerzo de los suelos que corre a cargo del Principado tras el derrumbe de enero de 2023. El Consistorio, ya en verano, arrancará su obra, actuando en primer lugar en el forjado de la primera planta. El proyecto se modificó respecto al planteamiento inicial, más ambicioso, para acortar plazos y paliar el desplome de matriculaciones que ha sufrido el centro de la avenida Constitución. Villoria garantizó que las obras serán compatibles con la actividad lectiva cuando los escolares empiecen el próximo curso académico.

El forista afirmó que, al haberse reducido el número de alumnos, estos necesitarán menos espacio en el colegio, por lo que se facilitarán los avances simultáneos en la obra, para la que se descartó la intervención en la cubierta, pues el plan anterior contemplaba una cubierta vegetal. Con la reforma impulsada por el Ayuntamiento, el Rey Pelayo reforzará su estructura y ganará en accesibilidad, protección contra incendios o instalaciones eléctricas. Asimismo, se reverdecerá el patio.