El torneo mundial de pádel contará con estrellas masculinas y femeninas

A falta de cerrar los últimos flecos para concretar un acuerdo que no solo traiga a las estrellas del pádel masculino mundial, sino también a las femeninas. Las negociaciones entre el Ayuntamiento y los organizadores del Premier Pádel prosiguieron ayer su curso sin que, por ahora, se haya podido cerrar un acuerdo que, eso sí, las fuentes consultadas ayer daban como muy cercano. Tanto que las negociaciones, desveladas por LA NUEVA ESPAÑA, para traer esta importante competición al Palacio de los Deportes de La Guía a finales de febrero y primeros de marzo podrían cristalizar a lo largo del día de hoy o de mañana en un acuerdo definitivo.

Las negociaciones, según las fuentes consultadas por este periódico, se encuentran en lo que podría llamar como la fase de cerrar los últimos flecos. Tanto los organizadores del Premier Pádel como el gobierno local se encuentran ahora inmersos en las charlas finales para discutir las últimas cláusulas y condiciones que cada una de las partes quiere incluir en el acuerdo. Estas mismas fuentes se muestran con mucho optimismo respecto a que pueda haber una respuesta afirmativa. Sobre todo, por el trabajo que hay detrás.

Aunque ha sido ahora a finales de enero cuando se ha conocido esta realidad, estas mismas fuentes conocedoras de las negociaciones, indican que la posibilidad lleva encima de la mesa del gobierno local desde antes de que terminara el año. De hecho, responsables de la competición deportiva de pádel ya han visitado el Palacio de los Deportes de La Guía en más de una ocasión. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, tras la cancelación de la segunda edición del Gijón Open de tenis por el conflicto entre Israel y Palestina, desde el Ayuntamiento se ha trabajado con ahínco para poder contar una competición deportiva o con algún evento que pueda tener una dimensión similar.

El Premier Pádel encaja con esas pretensiones. La cita, de hacerse en Gijón, tendría lugar en el citado Palacio de los Deportes entre los días 24 de febrero y 2 de marzo y traería a los principales exponentes del pádel mundial, tanto en su vertiente masculina como femenina. Algo que no sucedió con el Gijón Open, que, por la forma de organizar los torneos en el deporte de la raqueta –los torneos masculinos lo hace una organización y los femeninos, otra–, solo se trajo la competición masculina. Con el torneo de pádel, Gijón compartiría cartel con ciudades como París, Milán, Buenos Aires o Santiago de Chile.

Si bien, estas mismas fuentes advierten de que, por ahora, no hay nada cerrado. Y que aunque el acuerdo está muy bien encaminado eso no quiere decir que no haya dificultades por el camino que haya que sortear. Una de las principales que se tiene en mente es la de la promoción del evento. Pese a que se lleva tiempo trabajando en el mismo, se entiende que hay poco margen para generar una campaña atractiva para la venta de entradas. Sobre todo en lo que tiene que ver a vender entradas fuera de la ciudad o de Asturias. Por otro lado, el posible acuerdo también tiene que tener el visto bueno parte del servicio de intervención del Ayuntamiento. Las próximas horas, explican para finalizar estas fuentes, serán claves.

Evento de primer nivel

El portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, respondió ayer en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno preguntas sobre este asunto. "No está cerrado al cien por cien, pero somos optimistas. Que Gijón pueda estar una lista donde están París, Roma, Madrid, Buenos Aires.... todas capitales mundiales nos hace estar muy orgullosos", indicó el concejal. En ese sentido, Martínez Salvador volvió a remarcar que la política del gobierno local es hacer que Gijón esté en la pomada de las grandes citas.

"Ya sea en ámbitos deportivos o en espectáculos, Gijón siempre se ofrece para ser sede y organizar eventos internacionales de primer nivel, como es este caso", indicó. "Que el circuito recale en Gijón no solo será un atractivo para los gijoneses sino para que pueda venir mucha gente y tengamos el Palacio una semana a tope de gente, que es lo que buscamos", finalizó ayer el concejal Jesús Martínez Salvador.

Últimos flecos Los organizadores del Premier Pádel y el Ayuntamiento de Gijón se encuentran en la fase final de las negociaciones para cristalizar un acuerdo que traiga el circuito a la ciudad.

El circuito no solo traería a las estrellas masculinas del deporte de la pala, sino que también traerá a las femeninas. Los organizadores ya han visitado en varias ocasiones el Palacio de los Deportes.

Suscríbete para seguir leyendo