El albergue de animales se aleja de Tremañes y levanta las críticas del PP

Las asociaciones de vecinos de Tremañes se reunieron con Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo y Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, ambos de Foro, para tratar los tres asuntos que tienen a la zona en pie de guerra: las instalaciones de un parque de baterías, la planta de purines y el albergue municipal de animales. Las principales demandas pasan por reformar la ley para que la distancia entre estos espacios y las viviendas se amplíe a 500 metros y que se incluyan los espacios industriales además de los rurales. En este encuentro se han visto los primeros avances que apuntan a una nueva localización del albergue municipal de animales. "Se está trabajando en otra ubicación, lejos de viviendas", confirmó Salvador.

Este nuevo emplazamiento ha levantado quejas desde el Partido Popular, por medio de la concejalía de Medio Ambiente, asegurando que "han recibido con tremendo malestar" la noticia, ya que no se les había notificado previamente. Entre las propuestas presentadas por el área de Planeamiento y Gestión Urbanística, los populares veían Tremañes como la más indicada. También apuntan a un riesgo sobre la pérdida de lo presupuestado en la nueva localización. "Existe temor a que la desidia y desinterés con que Urbanismo aborda este asunto provoque la pérdida de la partida destinada en el Presupuesto de este año al nuevo albergue que ha de sustituir a las obsoletas e insalubres instalaciones de Serín", aseguran desde la concejalía popular.

En el resto de asuntos de la reunión, la planta de purines y el parque de baterías José Luis Fernández, presidente de la asociación "La Bareza", reiteró sus reclamaciones. "Hay que cambiar el Plan General de Ordenación para que no se instalen a treinta metros de las casas". Tino Alas, presidente de "San Juan Bautista", también reclama una legislación coherente y un acuerdo claro entre Principado y Ayuntamiento. "La normativa tiene que incluir zonas rurales y polígonos, que no excluya nada. Lo que vemos es que cada uno te cuenta una cosa distinta y se desentienden de sus competencias". Salvador apuntó que esta medida no cambiaría las cosas. "El Plan General de Ordenación de Gijón solo fue tumbado por un juzgado cuando se introdujo distancias en el mismo. Se podría hacer, pero jurídicamente sería fácilmente anulada. No es esa la fórmula".