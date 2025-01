Condenan a un banco por la venta negligente de un fondo de inversión a una gijonesa

A 4.179,2 euros asciende el dinero que recibirá una gijonesa después de una sentencia de un juzgado de la ciudad contra una entidad bancaria por haberle vendido un fondo de inversión incumpliendo las obligaciones de diligencia, lealtad e información.

El fallo judicial explica que “la entidad bancaria no se limitó a ejecutar una orden de compra emitida por la cliente, sino que le ofreció un producto determinado y le prestó un servicio de asesoramiento; pero la demandante no estaba dispuesta a asumir ningún riesgo ni pérdida alguna, por lo que resulta difícil concluir que la misma de forma voluntaria contratase un fondo de inversión”. La contratación de un depósito a plazo fijo con un fondo de inversión (…) implica para la entidad que lo presta una serie de obligaciones informativas legales y contractuales, que en el caso de que no sean observadas conllevan la correspondiente responsabilidad contractual", añade el fallo.

Tal como establece el Tribunal Supremo en sentencia del 1 de julio de 2024, para determinar la responsabilidad es necesario que la entidad financiera sea negligente e incumpla su obligación de informar y que ese incumplimiento produzca un resultado que perjudique a la víctima. En el presente caso, "queda acreditado que la entidad bancaria colocó un producto financiero velando más por los intereses de la entidad y los incentivos de los comerciales que por la voluntad del cliente", explican desde la defensa de la gijonesa, que corrió a cargo de Vallverdú Abogados.