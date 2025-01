"Logré el equilibro entre cumbia y merengue con música electrónica"

Manuel González, conocido como "Chicho del Funk" nacido en Santiago de Compostela en 1994, es el artista que integra el proyecto "Ortiga", que combina electrónica y música tradicional de merengue y cumbias, y que acercará su último trabajo mañana a Gijón a la Sala Acapulco (21.00 horas).

-¿Por qué "Ortiga"?

-Tocaba en otro grupo, "Esteban & Manuel". Cuando se deshizo pensé en darme prisa para sacar un disco el año siguiente. Pensé en una palabra sola para darle nombre, que tuviera que ver con mi tierra. En Galicia ortigas las hay en todos los lados, la gente tiene esa cosa de verlo como algo hostil de primeras, pero lo dejé así.

-¿Cómo será su concierto?

-Estoy presentado el disco "Obra social". Pero considero que los conciertos tienen que ser una fiesta, y hago un repaso por toda mi historia, y los discos anteriores que saqué, también en otros proyectos. Intento hacer una maquina de baile lo más engrasada posible, y que nos olvidemos de todo un poco durante una hora.

-¿A qué suena "Obra social"?

-Me gusta definirlo como cumbias y merengues. Son los estilos que trabajo, los que me gustan y donde me siento cómodo. Creo que en este disco es en el que más conseguí plasmar el sonido que tengo en la cabeza. Al final las cumbias y merengues son ritmos hechos con instrumentos orgánicos y por mi realidad, siempre lo hice de forma electrónica, y es el primer disco en el que tengo más o menos la repartición hecha al 50 por ciento entre electrónica e instrumentos orgánicos y ha quedado muy chulo.

-¿Qué importancia le da a haber alcanzado ese equilibrio en el sonido que buscaba?

-Me gusta que las cosas suenen a lo que son, como cuando oyes a Rodrigo Cuevas y dices ¡qué asturiano es! O el último disco de "Bad Bunny" y que presuma orgulloso que es de Puerto Rico. Existe una honestidad que me llama la atención y me dan ganas de seguir explorando el discurso.

-¿Tiene también un toque reivindicativo, que la salsa y el merengue estén presentes para recordar a las verbenas y romerías tradicionales?

-No es cuestión de responsabilidad, pero sí soy consciente de que soy de un lugar con unas dinámicas sociales, de romerías y fiestas de prau, que son el pan de cada día de las fiestas gallegas y asturianas. Es algo de mi raíz, me apetece reivindicar este tipo de ocio exclusivo nuestro, que ser el artista número 400 millones que hace un tema de "reggaeton".

Suscríbete para seguir leyendo