El nuevo plan de residuos se abre al colectivo vecinal: "No queremos irnos a medidas sancionadoras o coactivas"

El nuevo Plan Municipal de Residuos Cero 2025-2030 centró este jueves la reunión de Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y Abel Junquera, edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, con miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV). Se abordaron varias medidas, como el aumento del número de contenedores en las calles o la implementación de puntos limpios móviles.

Pintueles, que destacó su intención de que el proceso hasta aprobar el renovado plan sea "abierto, participativo y transparente", señaló que se duplicará la cifra de contenedores para recogida de material textil, un sector "con muchas posibilidades de mejora" y que habrá para reciclaje de aceite doméstico. El también presidente de Emulsa comentó que los puntos limpios de proximidad servirán para aquellos que "tienen dificultades para desplazarse a los puntos limpios fijos".

"No queremos irnos a medidas sancionadoras o coactivas, sino que quien quiera reciclar tenga un contenedor lo más cerca posible de su casa", aseveró Rodrigo Pintueles. "Me parece bien elaborar planes y tomarse en serio los residuos, un problema que llevamos arrastrando 40 años", aseguró, por su parte, José Luis Rodríguez Peón, responsable del área de medio ambiente de la FAV, que recalcó, eso sí, que "la ciudadanía no es culpable".