El 90% de los viajeros de autobús de Gijón se ven afectados por la subida de precios: estas son las nuevas tarifas

Nueve de cada diez viajeros de Emtusa pagarán hoy más al subirse al autobús. Queda atrás el descuento del 50% que se aplicaba a los usuarios de abonos y tarjetas desde principios de 2023 –antes hubo uno del 30%– y que llevó a que la empresa municipal cerrara el año pasado con el récord histórico de 22, 2 millones de viajeros. El 93,3% de esos viajeros pagaron con bono o tarjeta. O sea, con descuento. Esta subida de precios es consecuencia del fin de las ayudas estatales al transporte público tras el resultado negativo de la votación en el Congresos del llamado decreto ómnibus. El Estado asumía el 30% de esa rebaja, el otro 20% en el caso de Emtusa lo pagaba el Ayuntamiento de Gijón. Ahora, ni lo uno ni lo otro.

La recuperación de las tarifas oficiales significa que el viaje con bonobús, el más utilizado por los gijoneses, vuelve a los 75 céntimos en que había quedado fijado en 2022. Ahora estaba en 0,38 céntimos. El mismo viaje con bono que para menores de 26 y mayores de 65 años estaba en 35 céntimos pasa los 70 y el bono social reducido sube de 0,16 a 0,32 céntimos por viaje. En cuanto a los abonos, el mensual pasa de 19,85 a 39,70 euros –de 15, 25 a 30,50 euros para menores de 26 años y mayores de 65–, el semestral, de 93,25 a 186,50 euros y el anual de 155,40 a 310,80 euros. Los abonos adquiridos antes del cambio de tarifas seguirán vigentes. No cambia el precio del billete sencillo que siempre estuvo en 1,50 euros y se mantiene la gratuidad para los menores de 17 años siempre que paguen con tarjeta ciudadana. Esa parte la financia desde siempre el Ayuntamiento que, en su presupuesto para 2025, lleva 16 millones de transferencia a Emtusa para garantizar que menores y otros colectivos puedan viajar gratis o a precio reducido.

El equipo de gobierno, a través de su concejal de Tráfico y presidente de Emtusa, el forista Pelayo Barcia, instaba ayer mismo al Gobierno de Pedro Sánchez a asumir un compromiso real con el transporte público tramitando "un decreto independiente o singularizado en el que se recojan solamente las ayudas al transporte sin añadidos u otras medidas ocultas que impidan su convalidación en el Congreso por parte de la mayoría de los diputados". Mientras, desde el PSOE, el edil Constantino Vaquero devolvía la pelota al gobierno local exigiéndole que mantuviese su 20% como vía para garantizar cierta rebaja en Emtusa y poniéndole como ejemplo el Principado que ha comprometido el mantenimiento de precios de la tarjeta Conecta. De hecho, ahora quienes suban a un autobús municipal gijonés con la tarjeta Conecta pagarán 0,45 euros mientras el mismo viaje con el bono de Emtusa costará 30 céntimos más.

Desde la representación de los trabajadores se teme que este nuevo escenario conlleve una vuelta atrás en el número de viajeros desestabilizando a una empresa en proceso de renovación de flota y ampliación de servicios.

Descuento municipal

El presidente de Emtusa, Pelayo Barcia, asegura que los ayuntamientos nada pueden hacer por si solos para mantener esos descuentos "ya que no tenemos ni las herramientas legales ni el presupuesto suficiente" y reconocer el temor a una pérdida de ingresos para la empresa. "De ingresos totales si hay una bajada de viajeros porque los ingresos por viajero no van a cambiar; lo que ahora pagaba el Estado lo pagará el Principado si se usa Conecta o el usuario", matiza el concejal.

Más allá de lamentar las consecuencias directas para la empresa que preside, el edil forista mostraba su satisfacción porque no se hubiera aprobado un decreto "con medidas muy perjudiciales para el mercado del alquiler como la prórroga de la suspensión de desahucios en casos de impagos o la obscenidad de regalarle un palacete al PNV". Esta y otras reflexiones en sus redes sociales le fueron afeadas desde el PSOE. "El señor Barcia estará encantado, pero su comportamiento es de una irresponsabilidad absoluta", criticó el edil Constantino Vaquero quien acusó al gobierno local de "que se les llena la boca con su apoyo al transporte público, pero mientras el que pague sea otro".

En una línea similar está el comunicado firmado por ASI, UGT, Usipa, CSI, USO y CCOO. Seis de los siete sindicatos que forman el comité de empresa de Emtusa. El séptimo es SAI. El comité denuncia el grave perjuicio para unos ciudadanos convertidos en "rehenes de los intereses políticos", defienden que "en política no todo vale" y critican que el Ayuntamiento no mantenga ese 20% de la rebaja que ellos financian "alegando que no puede mientras el Principado sí puede". "Está claro que nuestro presidente (por Barcia) no quiere el descuento al transporte para favorecer la movilidad a no ser que lo pague otro", rematan.

También está el temor a que la subida de precios ponga en peligro a la empresa en su camino de recuperación tras el covid. "El descuento ha sido una medida exitosa que nos llevó a pasar de 19 a 22 millones de viajeros y mejorado la vida de la gente. Si ahora volvemos atrás sería una irresponsabilidad", explica Pedro Roldán, de la unión comarcal de Comisiones Obreras. Amador López, de ASI y presidente del comité, considera que esto supone "poner palos en las ruedas" tanto de una Emtusa abocada a perder viajeros como de la defensa del transporte público como elemento central de la movilidad.

Las nuevas tarifas del autobús Billete ordinario: 1,50 euros. No hay cambios.

Bonobús: 0,75 euros. Hasta ayer eran 0,38 céntimos.

Bono para menores de 26 años: 0,70 euros. Hasta ayer eran 0,35 euros.

Bono para mayores de 65 años: 0,70 euros. Hasta ayer eran 0,35 euros.

Bono social reducido: 0, 32 euros. Hasta ayer eran 0,16 euros.

Bono social gratuito: 0 euros. No hay cambios.

Abono mensual: 39,70 euros. Hasta ayer eran 19,85 euros.

Abono mensual para menores de 26 años: 30,50 euros. Hasta ayer eran 15,25 euros.

Abono mensual para mayores de 65 años: 30,50 euros. Hasta ayer eran 15,25 euros.

Abono semestral: 186,50 euros. Hasta ayer eran 93,25 euros.

Abono anual: 310,80 euros. Hasta ayer eran 155,40 euros.

Menores de 17 años: 0 euros si pagan con tarjeta ciudadana. No hay cambios.

