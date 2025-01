La gijonesa Dakota Sampedro sale primera y condecorada de la Escuela Judicial

Su carrera como jueza no ha hecho más que empezar y a Dakota Sampedro Riera (Gijón, 1996) ya hay que darle tratamiento de "señoría". Su distinción va añadida a la Cruz de San Raimundo de Peñafort que ayer le impuso el Rey, Felipe VI, en reconocimiento a quien ha sido la número 1 de la LXXIII promoción de la carrera judicial. "Ha sido una emoción enorme", reconoce Sampedro tras participar, junto a sus compañeros, en la recogida de despachos en un acto oficial en Barcelona con presencia de las más altas autoridades del Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En 2022 la gijonesa, que entonces tenía 26 años, participaba por segunda vez en las oposiciones convocadas para jueces y fiscales y la solvencia de sus conocimientos la aupó al número uno de la oposición, entre 4.000 aspirantes. Han pasado dos años y Dakota Sampedro ya es jueza en expectativa de destino en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que eligió, entre otras cosas, "porque creo que es una buena oportunidad para seguir formándome y aprendiendo". Asegura que afronta esta nueva etapa "con muchísima ilusión y ganas. Es el comienzo de nuestra carrera como parte ya del Poder Judicial. Supone una responsabilidad enorme, y esa responsabilidad conlleva el seguir aprendiendo cada día todo lo posible" .

En primera fila, por la izquierda, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; el ministro Félix Bolaños; la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, Felipe VI, la gijonesa Dakota Sampedro y Salvador Illa, presidente de Cataluña. / CGPJ

Sampedro encarna bastante fielmente el perfil de esta nueva promoción: mujer, en torno a 30 años y sin juristas en su familia. De los 137 integrantes de esta promoción -92 mujeres y 45 hombres-, al menos otros cinco jueces son de procedencia asturiana: Sara Jiménez Noriega, Alba Iglesias Santiago, Flavia Sáez Gómez, Guillermo Cue Avello y Leila María López.

Desde 1997, según consta en la Escuela Judicial, son mayoría las mujeres que se convierten en juezas y en esta promoción han empleado de media cinco años y dos meses en preparar la oposición. Siete de cada diez no cuentan con ningún jurista entre sus allegados; además, el 34% de los nuevos jueces vienen de familias en las que ninguno de los progenitores tiene estudios superiores. En otro 27% solo uno de los dos –el padre o la madre– posee título universitario.

"En mi caso he tardado un poco menos de la media en sacar la oposición, que aprobé con 26 años. No obstante, por supuesto que me siento representada por mi promoción, donde hay un alto porcentaje de mujeres y donde hay personas que provienen de todo tipo de lugares, de familias con distintas profesiones y que, en su mayoría, no tienen relación con el Derecho ni la judicatura", sostiene.

También a ese perfil se refirió la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, que se congratuló de "comprobar que la brecha de género cada vez se reduce más; y me hace especial ilusión que sea tan visible en la carrera judicial, en la que hasta hace poco parecía increíble que hubiera una presidenta del Tribunal Supremo". Igualmente destacó que un perfil tan diverso y plural entre los nuevos jueces solo significa "que el vigente sistema de acceso es democrático" y equitativo en sus pruebas, lo que supone "la mejor garantía de la pluralidad de la carrera judicial".