"Hay que acabar con la licencia para insultar en el fútbol"

El psicopedagogo y delegado de Protección del Real Racing Club, Gonzalo Silió Saiz (Santander, 1978), ofreció ayer en el centro municipal de El Coto la formación "La violencia hacia la infancia y adolescencia. Un asunto de adultos". La cita, dirigida a todos los clubes y entidades deportivas, la impulsó el Patronato Deportivo Municipal.

¿En qué situación se encuentra la protección de los pequeños y jóvenes en el deporte?

Nos encontramos en el mejor momento de la historia porque desde 2021 tenemos la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). Esta ley protege a los mejores de cualquier tipo de violencia en cualquier parte de la sociedad y, específicamente, con medidas concretas en el deporte.

¿Cómo se notan en el día a día los efectos de esta ley?

Ha habido un cambio de mirada. No es multitudinario, no es una iniciativa todavía asumida en todas las entidades, pero sí que cada vez más personas van encontrando un lugar, un entorno y unas medidas para poder ejercer el deporte que realmente quieren, el cual garantiza bienestar y buen trato y por lo tanto es educativo. Allí donde hay violencia no hay educación porque la violencia apaga a las personas. En cambio, el buen trato y el bienestar les desarrollan a ellas y a su talento deportivo.

¿Qué problemas son más preocupantes de los que se dan en contextos deportivos?

El abuso puede ser psicológico, físico y sexual, ya que el deporte tiene claros factores de riesgo para sufrir violencia sexual hacia los menores. El 20% de menores en nuestros países europeos están en riesgo de sufrir violencia sexual. El 80% se da en las familias y el resto fuera, pero el deporte tiene deportes de riesgo. Basta con pensar: ¿A qué lugar llevaríamos a alguien para encontrar a adultos siendo incorrectos e incluso violentos con menores? A un campo de fútbol, seguramente, porque por la calle es complicado ver a alguien actuando de esa forma, pero en cuanto hacen deporte nos permitimos esas licencias y hay que acabar con esas cosas.

¿En qué se está mejorando?

No tenemos cifras porque se investiga muy poco, pero sí que hay un indicador muy interesante que es que cada vez se denuncia más. Las denuncias de menores y la persecución a las personas que delinquen contra ellos está aumentando, y eso es un indicador de que somos sensibles a ello, de que estamos atentos y usamos las medidas que hay para denunciarlo.

¿Está satisfecho con las tareas realizadas como delegado de Protección del Racing de Santander?

El punto de partida es que no solamente es la figura para cumplir la ley, sino que es un pilar esencial de la filosofía nueva del club y que la protección a la infancia está premiando en todas las esferas. El otro día, el coordinador de fútbol femenino decía: "Sería imposible que ningún jugador o miembro del club tenga un comportamiento violento -gritar, zarandear, insultar- y no sea consciente de que está cometiendo un error que no puede cometer en el club». Esto lo hemos conseguido en muy pocos meses y genera que todos son conscientes de que la forma natural de encontrarse aquí es estar en un lugar seguro y de bienestar en el que tienes derecho a tener un buen trato. Seguro que esto va a duplicar el porcentaje de niños y niñas que llegan a la élite deportiva porque además es lo que dice la ciencia que tenemos que hacer.

¿Cómo se está trabajando en este sentido en Asturias?

Posiblemente, es el territorio donde más se está asumiendo esta responsabilidad. Fue el Santa Olaya la primera entidad en generar un protocolo de los que exige la ley. Ahora también se suma Gijón, donde estamos realizando las sesiones de formación para todos los clubes. Además, todos ellos van a contar con un protocolo y tendrán a su disposición cuatro guías de protección a la infancia.

