"La música es un ser vivo en constante evolución, me queda todo por probar"

Fue uno de los fundadores de la mítica banda "La Unión", donde se mantuvo durante cerca de tres décadas y media, hasta que hace cuatro años decidió continuar su carrera en solitario. Rafa Sánchez (Madrid, 1961) llegará el próximo 8 de febrero a Gijón, al teatro de la Laboral (20.00 horas), donde propondrá un viaje de cerca de dos horas por su vida artística. Una vida en los escenarios, con momentos dulces y algún que otro contratiempo, que acercará con su relato con sinceridad y cercanía al público y que también desgrana durante esta entrevista.

-Cuatro décadas de trayectoria musical y ahí sigue. ¿Cómo se mantiene esa energía y ganas de seguir disfrutando de los conciertos?

-No es que tenga muchos secretos. Si el público te lo permite, poder estar durante 40 años trabajando, haciendo música, componiendo, grabando y tocando en directo, creo que es una gran suerte. Y la verdad es que estoy encantado. Cuando te gusta lo que haces, más que un secreto es una fortuna.

-Empezó a estudiar Arquitectura, antes de volcarse de lleno en la música. ¿Alguna vez piensa cómo hubiera sido su vida por el otro camino?

-Seguramente sería un arquitecto que estaría en paro. Pero me encanta la arquitectura, he estado muy implicado a la hora de construirme mi propia casa, siguiendo la estética del arquitecto japonés Tadao Andō, de cristal y madera.

-¿Qué se encontrará el público en su concierto de Gijón?

-Voy contando las canciones más icónicas de "La Unión" y las que más me vienen a cuento, para ir contando y cantando cómo ha ido cambiando mi vida a lo largo de estos 36 años con la banda. Hablo de todo: sexo, drogas y rock and roll.

-Muestra su faceta más humana y emotiva, y hasta se cuelan algunas anécdotas. ¿Por qué esa versión más cercana?

-Cuando empecé a funcionar en solitario escribí una biografía y me pareció muy interesante ver cómo era el desarrollo, porque en mi cabeza tenía los recuerdos muy mezclados. Y esto me dio pie a pensar que de repente podía hacer un show más cercano e íntimo, especialmente para teatros, porque el invierno es un buen lugar para seguir trabajando. Serán más de dos horas, con un repaso cronológico, así que aviso que empiezo por el "Lobo hombre en París", que nadie llegue tarde, que se lo pierde.

-Se cumplieron recientemente 40 años de ese tema. ¿Cuál fue la clave de su éxito?

-Como todos los que acaban siendo clásicos, nunca se sabe el motivo. Es una canción atípica. Salió en el momento idóneo. Tiene mucha vigencia hoy en día, y no sabría decir cuál es, pero es un clásico en España y Latinoamérica.

-¿Rememoró con su etapa en solitario las mismas sensaciones que en sus comienzos de juventud?

-No. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Lo único que ha cambiado ahora es el bajista. Y además el repertorio que estoy haciendo es básicamente de "La Unión", salvo un par de canciones. No he notado realmente un gran cambio.

-Explicó en alguna entrevista que su salida de "La Unión" se debió a que "ya no había magia". ¿Empañaron de alguna manera esos últimos años esa larga trayectoria musical o siguen imponiéndose todos los buenos recuerdos?

-Con "La Unión" crecí como artista y persona. Ha sido un grupo con el que hicimos muy bien las canciones, en las que todos las componíamos, todos cobrábamos, y eso hizo que el enemigo estuviera fuera de la banda. Han sido treinta y pico años muy buenos, y los dos últimos, cuando Mario Martínez dejó la formación, pensé que podía seguir, pero se había perdido la magia.

-¿Y cuál era esa magia para enganchar durante tantos años al público?

-El ir descubriendo canciones nuevas. Aunque en el último periodo ya era complicado componer. Tenemos más de 160 canciones editadas y creo que al final las ideas se van agotando y van apareciendo menos. Supongo que será eso. En la etapa final con Luis Bolín ya solo hicimos una.

-¿Le queda algo por probar?

Queda todo. La música es un ser vivo es constante evolución. Al principio los planteamientos de "La Unión" son puro eclecticismo, ir avanzando como lo hace hoy en día la música. Entonces es seguir en la onda y eso es lo que más me importa.

