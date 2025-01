Las primeras pedaladas llegan al renovado carril bici de Fomento

"Los cambios eran totalmente necesarios y han quedado genial. Ahora se evitarán los sustos con peatones". Con estas palabras se pronunció ayer María Antonia Rubio, una vecina de Moreda que quiso comprobar el estado del carril bici de Fomento, un itinerario que será recepcionado y presentado hoy por el gobierno local. "Ahora está como tiene que estar, que es entre la acera y la calzada", abundó Rubio.

El itinerario ciclista de Fomento, cuyo trazado alcanza los 848 metros entre Jardines de la Reina y la calle Mariano Pola, fue culminado un día antes de la fecha límite después de que se realizaran las labores de pintura que restaban. Mientras que los operarios llevaban a cabo sus labores, por este nuevo carril bici circularon numerosos ciclistas que celebraron los resultados de las obras. Jorge Vázquez, quien reside en el barrio de El Natahoyo, fue uno de ellos. "Siempre me muevo en bici por Gijón, pero este no lo usaba en verano. Prefería ir por la carretera porque al haber tantos turistas no se veían ni las líneas. Estaba muy mal. No valía ni para ir con la bici ni para caminar tranquilo", desarrolló Vázquez, que incidió en que las modificaciones "han quedado muy bien". "Ahora, con este asfalto nuevo, podremos venir incluso con la bicicleta de carretera. Además, al ser de otro color se diferencia a la perfección", aseveró.

Una de las características de esta remodelación, cuyo coste ascendió a 351.271 euros, es que se respetan los dos carriles para vehículos, así como las paradas de los autobuses y la entrada y salida del aparcamiento subterráneo de Rodríguez San Pedro. Eloy Franco, un vecino del centro que utiliza con asiduidad su bicicleta para moverse por la ciudad, señaló que "era imposible que algún punto no se metiera en la acera, pero al menos ahora al ser de otro color se diferencia bien". "Esto es una gozada. Antes había muchos problemas y esto hace que la ciudad mejore bastante de cara el uso de la bici", aseveró.

Otra de las novedades más aplaudidas por parte de los usuarios es que ahora las bicicletas salgan de los Jardines de la Reina. "La zona de las Letronas, sobre todo, era un problema porque la gente al hacerse las fotos no se daba cuenta de que estaban invadiendo el carril", reivindicó María Antonio Rubio. Mor Lo, por su parte, transitó por el renovado itinerario con el patinete eléctrico con el que a diario se desplaza desde La Calzada hasta El Molinón para trabajar. "He pasado por todas las partes y están muy bien", afirmó.

En cuanto a la reducción del número de aparcamientos en Rodríguez San Pedro –pasan a ser en cordón con 19 plazas menos–, conductores como Francisco Martínez indicaron que "será fatigoso". Si bien, este vecino de El Llano añadió que las bicicletas "tienen que seguir ganando protagonismo en las ciudades para ir reduciendo la contaminación". "Será importante que estén listas cuanto antes las nuevas plazas del entorno del Museo del Ferrocarril".

El carril bici de Fomento, que tendrá hoy su puesta de largo, ya convence a sus usuarios. "Se nota que les gusta mucho más que el antiguo", culminó el jefe de obra Avelino Castañón, de la empresa Alvargonzález Contratas.

