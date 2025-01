La consejera de Salud, sobre la paralización de las obras del Hospital de Cabueñes: "Esto es una oportunidad"

Reconociendo que no ha sido una decisión sencilla y que se ha tomado porque ya no quedaba más remedio "para no ir en contra la legalidad", la consejera de Salud, la socialista Concepción Saavedra trató esta mañana ver el lado bueno de la paralización de las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes. "Esto es una oportunidad de ver cuáles son los servicios y prestaciones que necesitamos, y de actualizarlo para que sea no un hospital de 2025 sino uno del 2050", aseguró Saavedra en el marco de una visita institucional a una obra en el principal centro médico gijonés que sí se ha podido terminar en tiempo y forma. La del recrecido de Cabueñes para alojar, entre otros servicios, dos nuevos y punteros quirófanos. En cuanto a plazos para retomar las obras de la fase 1, la consejera prefirió no dar fechas cerradas. Pero sí avanzó de que se espera de que para "primeros de 2026 o antes" puedan volver a verse a las excavadoras trabajando.

Casi 24 horas después del anuncio de la paralización de las obras de ampliación de Cabueñes de forma unilateral por la consejería por el choque con las constructoras, la titular de la cartera de Salud del Gobierno regional visitó las obras del recrecido junto a buena parte del equipo sanitario del centro y de la propia consejería. "Quiero hablar de futuro, que es lo que interesa", afirmó nada más empezar su intervención ante los medios. "En el menor tiempo posible vamos a trabajar ya en un proyecto y vamos a trabajar en la licitación de las obras", aseveró. "Esto ha sido una situación inevitable y obligatoria porque teníamos que cumplir la ley y hacer un uso adecuado de los servicios públicos. Hemos intentado reconducir la situación pero, según los técnicos y los expertos jurídicos, ya era imposible", analizó Saavedra.

Ese choque entre salud y las constructoras, la unión temporal formada por FCC y la asturiana Los Álamos, viene por una petición de actualización de los precios de construcción por parte de las empresas. Saavedra recordó que eso implicaba un sobrecoste de hasta 20 millones de euros. "Estábamos dispuestos a negociar, pero ha sido imposible", insistió.

La titular de Salud no quiso dar plazos cerrados. Y remarcó que antes de volver a ver a operarios trabajando en Cabueñes habrá que completar varios hitos administrativos. Aclaró que ya han firmado el expediente para el inicio de la rescisión de las obras, que llevará un tiempo hasta que se termine, y también que ya esta misma semana se va a empezar a trabajar en la recuperación de las obras. "Vamos a iniciar la tramitación de la redacción del proyecto. Nace de una estructura ya hecha y tendrá que adaptarse a ella. Queremos actualizarlo y hacerlo un hospital de vanguardia", añadió.

En ese sentido, Saavedra incidió en que el nuevo proyecto recogerá más espacios polivalentes para emergencias sanitarias, que haya tecnología puntera dejando espacio para la que pueda salir en el futuro, laboratorios, esterilización, hemodiálisis y farmacia. "Vamos a adelantar los tiempos. Porque teníamos este proyecto y luego estaban las llamadas zonas grises que vamos a incluir también", finalizó.

En ese punto, jugará un papel importante los otros proyectos que dependen de la finalización de Cabueñes, como el traslado del centro de salud de Perchera al centro de especialidades de Pumarín, el hospital de día infanto-juvenil en este último centro o la construcción de una nueva escuela de enfermería. Ahí, la consejera dijo que se activaba "el plan B". "Dentro de la planificación en la que vamos a trabajar, vamos a trabajar en la escuela de Enfermería, el centro de salud de Perchera y hospital de día en el 'Avelino González'. Eso quiere decir que los proyectos que antes no estaban van a estar en el nuevo proyecto y vamos a intentar que sigan un recorrido paralelo. No vamos a esperar a que se termine la fase 1", zanjó.