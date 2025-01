Gijón convocará al Consejo Social para que el Principado explique los fiascos del vial de Jove, plan de vías y Cabueñes

Dura, muy dura reacción de Foro en Gijón por el fiasco de la licitación paralizada de las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes. El portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, y el diputado regional de la misma formación, Adrián Pumares, cargaron esta tarde contra el PSOE tanto a nivel local, como a nivel regional por la paralización del proyecto y también por el fiasco del vial de Jove. Los dos políticos acusaron a los socialistas de "reirse de todos los gijoneses". "Esto es una burla más", aseguró Martínez Salvador.

Y de las palabras a los hechos. La comparecencia del concejal y del diputado no se quedó en la crítica sino que se pasó a la acción. Anunciaron que será el lunes cuando la alcaldesa, Carmen Moriyón, convoque el Consejo Social para que el Principado de explicaciones por lo sucedido. La idea es que el Consejo Social se celebre el próximo jueves a las doce de la mañana. Desde Gijón se tramitará invitación tanto al consejero de Fomento, Alejandro Calvo, como a la consejera de Salud, Concepción Saavedra. "Deben venir a dar cuentas. No solo al gobierno local y a los grupos municipales, sino también a todas las entidades. Cada vez que hay un proyecto, el dinero no llega y las promesas se incumplen", remarcó el concejal.

El Consejo Social se centrará en la paralización de las obras de Cabueñes, pero no solo. El gobierno local también busca que Alejandro Calvo de cuentas por el fiasco del vial de Jove y de detalles sobre la alternativa a esta infraestructura, así como a los retrasos en el plan de vías. "Se habían comprometido a tener elaborada esa alternativa en enero y no sabemos nada. Tenemos un consejero más preocupado de la sucesión portuaria que de estos proyectos tan importantes", remarcó Martínez Salvador.

Los dos representantes se mostraron muy críticos ante la comparencia de hoy de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, para presentar la finalización de las obras del recrecido de Cabueñes. En la misma, la consejera afirmó que esta paralización de la ampliación del centro médico podría verse también "como una oportunidad" para tener un "hospital que no sea de 2025, sino de 2050". "Esto ha sido una noticia dramática, una debacle, y todavía tenemos que ver como se nos decía que esto era una oportunida", lamentó el concejal.

Por su parte, Pumares anunció que iba a registrar doce preguntas en la Junta General respecto a la paralización de las obras de Cabueñes. Tomando también lo sucedido con el vial de Jove remarcó que "el PSOE fue dopado a las elecciones de 2023". Cargó también contra el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García. "El líder de los socialistas gijoneses en la Junta poco tiene que hacer, porque apenas lleva una iniciativa presentada, que debe ser una de las iniciativas más caras de la historia. En lugar de insultar y faltar a Foro y a la alcaldesa, Carmen Moriyón, debería ejercer sus responsabilidades y no decir amén a todo. Por lo menos, que no estorbe", destacó Pumares.

El diputado se centró en su intervención en el recorrido de la ampliación de Cabueñes, desde que se anunció en 2013 hasta hoy pasando por los retrasos, la licitación desierta y el frenazo que se ha conocido ahora. "¿Por qué si cuando se anunció en 2013 se dijo que iba a costar más de cien millones por qué nunca la licitación ha alcanzado esa cifra? Eso debe responderlo alguien del PSOE", se cuestionó.