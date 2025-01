"Es increíble la repercusión", festeja Moriyón del Mundial de pádel en Gijón

Una de cal y otra de arena en la Casa Consistorial a cuenta de la confirmación de que Gijón será sede del circuito mundial de pádel entre el 24 de febrero y el 2 de marzo. Mientras la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, festejaba la buena nueva; PSOE e IU cargaban contra el edil de Deportes, Jorge Pañeda. Ambos grupos llevaban preguntas sobre el asunto a comisión para que fueran contestadas por un Pañeda que no asistió por estar en Fitur, precisamente para presentar el mundial de pádel.

"Es increíble la repercusión que está teniendo y el entusiasmo que está generando. Estamos muy contentos", indicó la Alcaldesa que, además, reivindicó la trascendencia, por las fechas, de contar con este evento dentro de la línea de desestacionalizar el turismo en la ciudad. Casi al tiempo que Moriyón hacía estas declaraciones se estaba desarrollando la comisión de Deportes. Desde la oposición no sólo se criticó la ausencia de Pañeda. El PSOE presentó una queja formal por el tono poco respetuoso de las respuestas que por escrito había enviado el edil popular y fueron leídas por una compañera de gobierno.

"No solo no ha asistido, sino que nos ha contestado de manera frívola y, en ocasiones faltando al respeto a la oposición, mediante un escrito, sin poder repreguntar y dándonos información sesgada", indicó el socialista Jacobo López. "El señor Pañeda está en Madrid presentado un torneo que no ha pasado por los órganos correspondiente, ni por comisión ni por la junta rectora del Patronato Deportivo", afeó Noelia Ordieres (IU). En su contestación Pañeda derivaba la información a, precisamente, una futura junta rectora del Patronato, que será además la que tenga que tramitar el patrocinio por 620.000 euros que va a costar el evento a las arcas municipales.