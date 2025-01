Militantes sin estar al corriente de pago o firmas de no afiliados: así que quedan los avales válidos para presidir el PP de Gijón conseguidos por Andrés Ruiz y José Manuel Pino

Los dos candidatos a presidir el PP de Gijón, Andrés Ruiz y José Manuel del Pino, han presentado cada uno más de 70 avales de afiliados que tendrán que regularizar su situación antes del próximo 3 de febrero para poder votar, al no estar al corriente de pago. Los dos candidatos ya están proclamados.

La morosidad es la principal causa de la anulación de 96 de los 301 avales que había presentado Del Pino y de 75 de los 414 que había presentado Andrés Ruiz. Ambos los depositaron ayer en la sede del PP de Gijón para formalizar sus respectivas candidaturas, superando ampliamente el mínimo de 32 avales exigidos para poder concurrir a las elecciones internas del partido que tendrán lugar en el congreso extraordinario que se celebrará el 8 de febrero en el Palacio de Congresos de Gijón.

El Comité Organizador del Congreso estuvo revisando, uno por uno, todos los avales, durante tres veces para mayor certeza, entre la una de la tarde y las diez de la noche del pasado viernes. Se cotejaron los avales, por un lado, con el censo del Congreso, con el censo de Lanza (el programa informático que usa el PP) y con las cuentas corrientes de abono de afiliaciones. Una supervisión que se realizó en la sede regional del PP de Oviedo, donde figuran los datos del censo de afiliados y su situación respecto al pago de las cuotas de afiliación al partido.

Tras la anulación de avales, la candidatura de Andrés Ruiz queda en 339 avales válidos y la de José Manuel del Pino en 205. Eso no significa que la mayor parte de los militantes cuyos avales fueron excluidos no puedan votar. Lo podrán hacer, si pagan las cuotas pendientes, los 76 avalistas de Del Pino y los 71 de Ruiz cuyas rúbricas no han sido ahora tenidas en cuenta por no estar al corriente de pago en las cuotas.

Quienes no podrán votar son otros 19 avalistas por no estar afiliados al PP; 18 que firmaron respaldando a José Manuel del Pino y uno a Andrés Ruiz. Otros tres avales se anularon por haber firmado dos veces la misma persona; uno en el caso de del Pino y dos en el de Ruiz, teniéndose en cuenta en esos casos sólo una de las firmas y no las duplicadas en un proceso de recogida de avales en las que por cada parte participaron distintas personas que respaldan a los candidatos y luego juntaron todos los avales recogidos. Además, también se ha anulado un aval de José Manuel del Pino y otro de Andrés Ruiz por estar firmado por la misma persona, cuando las normas internas del PP impiden que un afiliado avale a más de un candidato.