El PP exige paralizar la fusión de áreas sanitarias ante el fiasco de la obra del Hospital de Cabueñes

El PP exigió hoy la suspensión del plan de reforma del mapa sanitario asturiano, que prevé vincular a Cabueñes a concejos del oriente de Asturias, ante la paralización de las obras ampliación y reforma del hospital de referencia gijonés, que actualmente atiende a los 300.000 vecinos de Gijón, Carreño y Villaviciosa. Si en su situación actual se queda corto para atender a esta población, mucho más si tiene que asumir la de más concejos, razonan desde el PP.

"Cabueñes es mucho más que un hospital. Se atiende a más de 300.000 usuarios de la sanidad pública y además nos encontramos inmersos en un proceso de reforma del mapa sanitario, con la previsible fusión de áreas sanitarias y dentro de esa fusión, el área en el que está englobado Gijón recibiría también a usuarios de la sanidad pública del Oriente de Asturias, por lo tanto, estamos hablando de una población muy superior, que no podrá atender. Por lo tanto, el PP va a exigir la suspensión de este plan de reforma del mapa sanitario y, por tanto, de la fusión de áreas sanitarias hasta ver qué pasa con este proyecto", explicó hoy sábado la diputada autonómica del PP y médica, Pilar Fernández Pardo en una comparecencia conjunta con la portavoz municipal del PP de Gijón, Ángela Pumariega, a las puertas del Hospital de Cabueñes.

Ambas representantes populares se mostraron muy críticas con el gobierno de Adrián Barbón y con la Consejera de Salud Soledad Saavedra, hasta el punto de exigir "responsabilidades" por los retrasos y la paralización de la obra del centro sanitario. En la comparecencia que hará la Consejera la próxima semana en laJunta General del Principado, "le vamos a pedir responsabilidades, porque o tiene que haber dimisiones o ceses; han jugado con la salud de los ciudadanos y eso no tiene perdón, sólo con dimisiones o ceses", señaló Pilar Fernández Pardo principalmente en base a la demora en la resolución del contrato con la UTE formada por las constructoras FCC y Los Álamos, ya que "todo esto se veía venir y le podían haber puesto solución antes; si en febrero de 2024 ya advertimos todo esto, tenía que haberse llegado ya a la resolución del contrato inmediatamente. Ha esperado a la penalización para el 27 de diciembre y nos lo anuncia ayer por la tarde casi con nocturnidad y alevosía", señaló en base al informe de la Sindicatura de Cuentas del Principado que en aquella fecha advertía de diversas irregularidades.

La diputada autonómica agregó que "esto es una muestra más de incompetencia, inacción e irresponsabilidad de la forma de gobernar del señor Barbón y de todo su equipo", recordando que el proyecto comenzó a gestarse en 2015 y que hubo una primera licitación en 2021 que quedó desierta por el escaso presupuesto con que se licitó, "y, a partir de ahí, todo han sido incidencias e irregularidades y no lo digo yo, sino que lo dice la Sindicatura de Cuentas, en cuyo informe de hace un año se le indicaba y advertía a la Consejería y al Gobierno del Principado de esas incidencias e irregularidades que debían de ser subsanadas y a las que hicieron caso omiso. Esas irregularidades eran importantísimas, hasta tal punto que los servicios jurídicos ya decían que no se debería de seguir adelante o que se deberían solucionar. El gobierno del Principado y la propia Consejería no hicieron nada y llegamos hasta este punto; transcurrió todo el año 2024, por lo tanto, un año más perdido, para haber llegado al día de ayer donde la consejera ha tomado la decisión de suspender el proyecto, de acabar de una vez por todas con esas irregularidades. Y nosotros decimos que es demasiado tiempo", añadió la diputada.

Pardo y Pumariega criticaron que la Consejera esperara hasta hoy para visitar la obra, cuestionaron que sea realista pensar que se pueda acabar la construcción en lo que queda de mandato y pidieron "celeridad".

Ángela Pumariega, tildó de "negligente y pésima" la gestión del gobierno del Principado de Asturias en este asunto. Añadió que "para los gijoneses es una situación decepcionante, no sólo por este Hospital de Cabueñes, sino por todas las promesas incumplidas que tienen hacia Gijón" los gobiernos socialistas como son infraestructuras pendientes de ejecutar desde hace décadas.

La Vicealcaldesa añadió que "no sólo hace falta celeridad en los proyectos, sino también compromiso real con los gijoneses y estar mucho más cercanos de lo que Gijón necesita, de lo que ahora están alejados los socialistas; ya está bien de promesas incumplidas, así que es necesario que haya responsabilidades al respecto; no vale con licitar el proyecto y hoy venir a visitar las obras cuando cierran el contrato; esto ya se venía avisando desde hace tiempo". También opinó que "antes de terminar un contrato tendrían que buscar soluciones para evitar toda la demora de una nueva licitación".

