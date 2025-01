Las cámaras serán "una ayuda muy importante", aplaude la zona rural

"Vemos la luz al final del túnel". Son palabras de Miguel Llanos, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes", en referencia a la llegada, cada vez más cercana, de las cámaras de vigilancia a las parroquias. La rúbrica del contrato entre Ayuntamiento y la Unión Temporal de Empresas Ecotelecable marca que, en tres meses, como mucho, ya deben estar operativos los dispositivos. "Esperamos que estén antes", declara Llanos. Un deseo compartido por el gobierno local.

El líder de "Les Caseríes" señala que las cámaras, pese a no ser la "panacea", serán una "ayuda muy importante" para luchar contra los robos en viviendas que tanto han traído de cabeza a los vecinos, sobre todo en los últimos dos años, tras la oleada de asaltos que sufrieron varias parroquias. Los residentes en la zona rural de Gijón ganarán en "tranquilidad", reivindica Miguel Llanos, que confía en que la colocación de las cámaras no se dilate tanto como el proceso previo. "Ya nos había comunicado el Ayuntamiento que los trámites burocráticos eran complicados", comenta Llanos, que, no obstante, considera que los pasos "podrían haberse acelerado".

El presidente de la federación rural apunta que las cámaras no servirán solo para combatir los robos en las casas, también para las carreras ilegales. "No solo para evitarlos, sino para, si se realizan, poder perseguirlos", manifiesta Miguel Llanos, para quien los 49 dispositivos de videovigilancia serán un apoyo relevante para los cuerpos de seguridad. Aun así, Llanos reclama más presencia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en las parroquias. "Es lo que de verdad disuade", asegura Miguel Llanos, que resume en una frase el sentir de la zona rural con la instalación de las cámaras: "Vemos cumplido el objetivo".