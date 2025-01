Del fiasco a una inauguración: Concepción Saavedra estrena las obras del recrecido de Cabueñes un día después del freno de la ampliación

De un fiasco, a un estreno. La consejera de Salud, la socialista Concepción Saavedra, visitó ayer las obras del Hospital de Cabueñes, pero no las de la ampliación que ahora quedan paralizadas por el choque con las empresas constructoras sino las del recrecido del principal centro médico gijonés para acoger dos nuevos y punteros quirófanos. Saavedra repasó el avance que supondrán estos dos nuevos quirófanos que en los próximos días empezarán a funcionar pero también habló del frenazo a la ampliación. Un frenazo que trató de coger por su lado bueno diciendo que puede verse como "una oportunidad" para "actualizar" el proyecto y que cuentan con las obras se retomen a primeros de 2026. En el nuevo plan irá la facultad de Enfermería y traslado del ambulatorio de Perchera.

"Vamos a empezar el plan B. A partir de esta semana, dentro de la nueva planificación vamos a trabajar en la nueva escuela de Enfermería, el centro de salud de Perchera y el hospital de día del ‘Avelino González’", dijo Saavedra, acompañada por la plana mayor de la sanidad gijonesa. "Este plan B significa que esos proyectos sigan un recorrido paralelo", agregó. En cuanto a la paralización, volvió a explicar que fue "una situación inevitable" y que se hizo para "cumplir la ley". "No nos hemos retrasado en tomar decisiones. Las dos partes queríamos solucionar la situación, pero no hubo acuerdo. Nos pedían cuatro o cinco veces más en algunos precios. El sobrecoste iba a ser de 20 millones. Nos debemos al interés general, de los ciudadanos y al interés público", remarcó.

Saavedra no quiso dar una fecha cerrada para retomar las obras. "No me gusta dar una fecha, porque luego te persigue", afirmó sobre un proyecto que se empezó a plantear en 2013. "Buscamos que sea el menor tiempo posible. Hemos empezado el expediente para el inicio de la rescisión. La semana que entra iniciamos la tramitación de la redacción de un proyecto que tiene que adaptarse a la estructura que ya hay. Vamos a actualizarlo y hacer un hospital de vanguardia. Esto es una oportunidad para que no sea un hospital de 2025 sino de 2050", agregó para decir que la expectativa es volver a empezar a primeros de 2026.

Saavedra explicó que ahora en el proyecto de Cabueñes nuevo que se haga se incluirán "las zonas grises" que antaño se quedaron fuera. También habló de si espera que las constructoras, la UTE formada por FCC y Los Álamos esperan que emprendan acciones legales. "Tienen su derecho igual que nosotros. Según nos dicen los expertos jurídicos, una reforma al lado de un hospital en funcionamiento y que es tan necesario es poco probable que eso vaya a afectar. Respetamos las decisiones judiciales", agregó.

También valoró las declaraciones del viernes de Foro. "Entiendo que es una obra muy esperada. Defiendo la política constructiva y seguro que en el Ayuntamiento ha habido situaciones similares. Que entiendan que es una situación inevitable", dijo. En cuanto a la obra del recrecido, Saavedra recordó que se trata de una zona de 600 metros cuadrados con dos quirófanos de 62 con tecnología puntera para realizar intervenciones y con un sistema muy moderno de climatización clave para evitar infecciones.

Por su parte, el secretario de Organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga, afirmó ayer en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA que la rescisión de contrato de Cabueñes era "inevitable". "La obligación de la administración es velar por la legalidad y que se utilicen del mejor modo los recursos públicos" apuntó, destacando "las mejoras en la nueva licitación". "Más allá de lo altisonante que puedan ser el PP y Foro, cualquier persona de cualquier partido que gestionase esta situación tomaría la misma decisión", aseveró.