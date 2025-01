"Gijón tiene proyectos para crecer y ser el motor de la zona norte"

Abel Junquera Rodríguez (Siero, 1967), el último «fichaje» de la Corporación gijonesa tras la dimisión de Ángeles Fernández-Ahúja, asumió la concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos para «dar continuidad» a la labor de su predecesor, Guzmán Pendás. Junquera concede a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista como edil y ensalza que el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana está cerca de su aprobación. Sobre el congreso local del PP, tiene claro que la formación saldrá «reforzada» de la cita del 8 de febrero.

-Tomó posesión como concejal el pasado 12 de noviembre. ¿Qué balance hace de este tiempo?

-Han sido dos meses muy intentos, de mucho trabajo. Lo llevo con mucha responsabilidad porque las áreas que gestiono son muy importantes para el día a día de los vecinos. La prioridad es dar continuidad al trabajo que estaba realizando Guzmán Pendás. Los interlocutores con los que hablo son los mismos que antes y es fundamental escuchar y atender las necesidades.

-¿De qué le ha servido su etapa como asesor del grupo municipal?

-Me ha permitido ver cómo funcionaba la concejalía y tener una visión global de ella. Pero al estar al frente es otra cosa, hay que tomar decisiones que afectan a vecinos y Ayuntamiento.

-¿Qué importancia le concede a la zona rural de la ciudad?

-Es por lo que di el paso de comenzar en la política, soy de la zona rural y presumo de ello. Sabía las necesidades y deficiencias que tenía. La conozco de arriba abajo y la tengo muy pateada, con informes de todas las parroquias. Y la estamos atendiendo bien, con varias inversiones que están en el presupuesto.

-Ya se ha formalizado el contrato para la instalación de las cámaras de vigilancia.

-Nuestro compromiso con la seguridad de la zona rural no puede estar en entredicho. Los vecinos estarán más tranquilos y protegidos. Es una reclamación que venía desde hace tiempo.

-Gijón tendrá un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana que sustituirá al de 2008. ¿En qué punto está el proceso?

-Ya hemos hecho los deberes con las mesas de trabajo y contando con todo el mundo, y estamos a la espera de resolución de Intervención. Ya está el informe jurídico, el de Igualdad o el económico-financiero. Luego pasaría a Junta de Gobierno y a Pleno, aunque no podemos poner fechas porque la burocracia va como va.

-Los vecinos reclamaban darle un giro de tuerca.

-Querían más agilidad. La participación y la atención a la ciudadanía dan una información sobre las preocupaciones de la comunidad y al mejorar los procesos, eso me permite tomar mejores medidas. También vamos a elaborar un nuevo reglamento de organización y funcionamiento de los distritos, derogando el de 2005. Queremos una estructura más ágil para vecinos y administración. Ya estamos con un borrador y preparando un cronograma de actuaciones. Presentaremos un borrador de consenso este año.

-La dotación de los presupuestos participativos creció de uno a dos millones de euros para este año.

-Se ha duplicado la cantidad, pero no se puede hacer todos los años una subida del cien por cien. Estos presupuestos son clave para fomentar la participación ciudadana. Aparte, tenemos las líneas de subvención de concurrencia competitiva, de gastos generales de funcionamiento y de gastos de inversión y las subvenciones de las fiestas. Queremos este primer trimestre agilizar los trámites y justificaciones para que los que soliciten estas últimas ayudas puedan hacerlo en tiempo y forma y que no ocurra como otros años, en los que llegaban las fiestas y no tenían todavía los permisos.

-Tras su llegada hubo alguna crítica vecinal a la eliminación del término «Participación» del nombre de la concejalía.

-El contenido es el mismo y mi compromiso seguirá siendo el máximo. Cambiamos por sencillez, por simplificarlo. En participación ciudadana nunca se hizo tanto como hasta ahora. Hemos hecho un reglamento, el proyecto piloto del «Cascayu de la participación», formamos parte de la comisión técnica de la infancia, tenemos una Escuela de Participación Ciudadana... Tenemos un técnico y una animadora sociocultural trabajando en participación y está previsto hacer un podcast para hablar de los barrios y parroquias. Y haremos talleres en un local en el centro municipal integrado de El Llano.

-Prosiga.

-Queremos que los ciudadanos tengan un acceso cómodo al Ayuntamiento. Apostamos por la digitalización, pero sin olvidarnos de la gente mayor. Por ejemplo, se ha hecho una encuesta de satisfacción a usuarios de los centros municipales integrados y la nota es de 4,8 sobre 5. Se realiza todos los años.

-¿Cómo lleva que haya aspectos que no dependan exclusivamente de su concejalía?

-Me gustaría poder controlar los tiempos, pero en una estructura como el Ayuntamiento de Gijón es necesario que exista una concejalía que haga de bisagra e interlocutora con los vecinos. Y es muy gratificante ejercer ese papel. El trato con mis compañeros es excelente. Les traslado las necesidades, hago un seguimiento y si se demora mucho ahí estoy para insistir como un martillo pilón.

-¿En qué momento está Gijón?

-Desde que gobernamos, la ciudad ha pegado un gran cambio. En la calle me lo dicen mucho. Antes había poco futuro pero ahora tenemos Naval Azul, la ampliación del Parque Científico Tecnológico... Hay proyectos para crecer y para que Gijón sea el motor de la zona norte de España.

-¿Qué novedades planean en el área de Mercados?

-La dinamización del mercado municipal de La Camocha. Hay cinco plazas en el exterior ocupadas y dos en el interior. Sacaremos siete a licitación y estamos haciendo los pliegos. El objetivo es que el mercado sea un referente allí.

-También es presidente de Cegisa.

-En enero hemos hecho una ampliación del Parque de las Cenizas del cementerio de Deva por la constante demanda para este tipo de enterramientos. Y esperamos tener en marzo el proyecto básico de ejecución para el Bosque de la Calma.

-El congreso local del PP está a la vuelta de la esquina y ha sido el único edil que por el momento ha mostrado su apoyo público a Andrés Ruiz.

-Por fin tenemos congreso, que es lo que todos los afiliados querían. Apoyo a Andrés (Ruiz) porque es un candidato políticamente contrastado, joven, preparado y con ganas, que ostenta cargos públicos regionales y fue presidente de las Nuevas Generaciones. Encabeza una candidatura que junta juventud y experiencia. Una vez que no salió adelante la de Ángela Pumariega, consideré que la figura de Andrés puede lograr un PP fuerte, unido y ganador.

-Su compañero Guzmán Pendás, en cambio, apuesta por José Manuel del Pino. ¿Hay división en el grupo municipal?

-De ninguna manera. Mi relación con Guzmán (Pendás) es muy buena y es la misma antes, ahora y después. Esto demuestra que es un partido libre, que cada uno puede apoyar al candidato que considera.

-¿Teme que el triunfo de algún candidato suponga una injerencia en el funcionamiento del grupo?

-No tengo dudas de que el 9 de febrero vamos a trabajar unidos y remaremos todos en la misma dirección.

-Isaac Castro se retiró de la carrera.

-Era un compañero más que se presentaba como cualquiera de los afiliados. No sé por qué lo ha dejado, pero que se haya retirado no significa que no vaya a apoyar al PP. Isaac (Castro) tiene los valores del partido. El objetivo claro es salir reforzados de aquí y creo que esta vez es la definitiva. Habrá un PP fuerte, unido y preparado para gobernar.

