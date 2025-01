Investigan si el violador de Somió cometió agresiones en otros países

Sonia García de la Cruz (Madrid, 1992) es la jefa de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de la comisaría de Policía Nacional de Gijón. Es criminóloga, tiene un máster en Pericia caligráfica y documentoscopia y otro en Ciencias Policiales. Entró en el cuerpo en 2017 y lleva en la Policía Judicial tres años. Concede esta entrevista a LA NUEVA ESPAÑA para explicar los procedimientos policiales en algunas de las investigaciones más importantes que se ha n producido el año pasado.

La concatenación de crímenes de septiembre a octubre. "Ha sido un trimestre intenso porque se nos han solapado varias cosas. Desde el punto de vista del ciudadano, al ser las detenciones en momentos diferentes, parece que no hay solape pero todas las investigaciones han sido a la vez. Estas no concluyen con la detención. Hay líneas abiertas y se sigue trabajando".

La búsqueda del autor del homicidio de Huelva y una banda dedicada a las estafas. "Ha habido estos meses otros hechos que también salieron en prensa. Estuvo el homicidio de Huelva. El autor, tras haber huido un mes, se desplazó a Gijón. Fueron 48 horas intensas hasta que se localizó y se detuvo. Hubo colaboración con el GOES de Galicia. Tuvimos también una investigación conjunta por una banda criminal. Era una organización rumana que se dedicaba a los hurtos amorosos".

La tensión por efectuar detenciones. "Hay que tirar de diferentes líneas. Aunque se produzcan en el momento después del crimen, la investigación sigue siendo dura. Por ejemplo, en el crimen de la calle Luanco, hubo una detención el mismo día del hecho. Luego, la cosa se complicó y se practicó otra detención. Las diligencias siguen abiertas y no todo en la vida es inmediatez. Cuando se solapan varias cosas hay que ser organizado y minucioso y tener un gran equipo, como el que tengo".

La investigación de la calle Luanco. "Cuando llegamos, el primer detenido se había escondido. Había una serie de indicios que indicaban que podría ser él. Fue una detención justificada. Luego, las vías de investigación se abrieron. Se encontró un segundo sospechoso. Éste había tenido conflictos con la víctima y había otra serie de pruebas de cargo de peso". "Había conflictos previos y testigos. Las bases de datos también llevaban a esta persona. Hubo estudios de telefonía".

La agresión sexual de Somió, una anomalía. "Por las películas, estamos acostumbrados a los asesinos en serie y los violadores. Pero eso, y menos en España, no es así. Este perfil, que podía indicar algo así pese a que solo cometió esa agresión, era el perfil de alguien que podía reincidir. Es algo infrecuente".

El desarrollo de la investigación. "Las premisas de trabajo fueron las mismas de siempre. Se analizó todo. El perfil del criminal, el victimológico y se abrió un abanico de posibilidades para abarcar todo lo posible. Se analizó el entorno de la víctima, porque en estas agresiones con menores muchas veces hay alguien del entorno implicado. Se analizaron perfiles de delincuentes sexuales reincidentes, perfiles penitenciarios... todo ese abanico se abre y se ve por dónde tirar. Y luego está la intuición basada en la experiencia".

El camino a la detención del violador. "Cada investigación tiene su manera. Se dio la circunstancia de poder extraer unos indicios biológicos con los que al principio no contábamos. Por las precauciones que tomó, pensamos que los resultados de laboratorio serían negativos, pero no fue así. Esa fue la vía y se completó con otras muchas. Con esa persona centrada y analizado su perfil, su vida y sus movimientos hay otras muchas cosas que concuerdan. Eso nos hace pensar y afirmar sin género de dudas de que se trata de esa persona".

Investigación abierta. "Por su perfil, pensamos que es reincidente. Hay muchos elementos que nos llevan a creer que no lo hizo de forma puntual, por una manía persecutoria a la víctima. Trabajamos con la hipótesis de que haya delinquido en otras demarcaciones e incluso otros países. La investigación sigue abierta. Puede haber más tentativas, hechos sin esclarecer".

Los tiempos policiales. "Como jefa de grupo está feo que yo lo diga pero los tiempos que hemos tenido me parecen impecables e inmejorables. Vivimos en una sociedad de la inmediatez, de ir a golpe de clic. Estamos contaminados también por las series de las plataformas. Se cree que un análisis de ADN es meterlo en una base de datos y que salga el resultado. La realidad no es así. Por el funcionamiento de la administración, los tiempos para los trámites, los tiempos de detención son excelentes. El homicidio de Huelva del que hablamos antes se tardó un mes. La calle Luanco nos llevó una semana, lo de Eloy Malnero 20 días y la agresión sexual, 17. Hay muy buen trabajo con los Juzgados. Son ágiles y los trámites no se dilatan.

El apoyo externo. "En prensa se publicaron informaciones erróneas. No hubo colaboración ninguna y mucho menos se lideró desde Madrid porque aquí no hubiera medios. Se solicitó colaboración para buscar hechos estadísticos similares en otras demarcaciones. La comisaría general de la Policía Judicial en Madrid recoge estadísticas y hechos de todo el territorio nacional. Con la agresión sexual, si hubiera una similar en Murcia, es una información a la que no tengo un acceso sencillo y ellos me lo pueden facilitar. Más allá de esa consulta, que fue negativa en un inicio y que se sigue buscando, no hubo colaboración ninguna. Ni en la agresión sexual, ni con otros casos recientes".

La relación con la prensa. "A veces nos resulta disruptivo porque vemos que prima la inmediatez al contraste. No todo lo que se publica tiene que ver con la realidad. Y eso puede generar problemas en la investigación hasta el punto de truncarla o frustrar una detención. Hemos estado a punto de que eso pasara en más de una ocasión".

El crimen de la calle Corrida. "La etiología de este homicidio fue más bien accidental. Las publicaciones iniciales indicaban algo más esperpéntico y no fue así".

Gijón, una ciudad segura. "Sí, lo es. Rotundamente. Las estadísticas así lo dicen. El último trimestre puede dar la falsa sensación de que esto no es así, pero los datos nos avalan. Somos de las ciudades más seguras de España. No es solo la labor de prevención, sino que cuando pasa el delito en general los números de esclarecidos en esta comisaría son muy buenos y los casos graves se resuelven siempre".

