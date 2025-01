De barrios a parroquias:: Vega, "tranquila" pero de "espíritu rebelde"

"Hay calidad de vida pero con cosas que subsanar", afirma, reivindicativa, Carmen Meana, vecina de Vega, a escasos metros de la iglesia de San Emiliano, un punto de reunión social en la parroquia, que conserva una esencia rural que combina con paisajes más urbanos como La Camocha o la zona de Ciudad Virginia. En Vega hay reclamaciones "genéricas", como la limpieza de caminos y el mantenimiento, pero también peticiones relativas a la mejora de la sanidad o a las obras municipales, para las que piden mayor coordinación.

Hasta el 3 de febrero está abierto el plazo para presentar ofertas de cara a la construcción del nuevo consultorio de Vega-La Camocha, un equipamiento en el que los residentes echan en falta más profesionales, como pediatras o médicos de cabecera. El centro de salud da servicio a Granda, San Martín de Huerces, Lavandera, Fano, Baldornón o Caldones. "Está colapsado", asevera Xuan Pandiella, presidente de la asociación vecinal San Emiliano de Vega desde 2012 y que se muestra "expectante" ante el proyecto de ampliación. La parroquia, que cuenta con Vega de Riba, Vega de Baxo, Aroles y La Camocha, ronda los 3.400 habitantes.

Fue en 2004 cuando surgió el colectivo vecinal, fruto de la unión para "rebelarse" frente a las expropiaciones que contemplaba un plan urbanístico, que acabó tumbándose. La gente se movilizó en aquellas "Marchas Verdes". "Querían dejar en la calle a muchas familias, hubiese supuesto la destrucción del carácter rural de Vega", expone Xuan Pandiella, que remarca que la parroquia mantiene ese "espíritu de rebeldía contra injusticias e ilegalidades". Como el exhibido para que se pusieran fin a los sondeos en busca de fluorita en Paniceres hace un par de meses. Pandiella lamenta que el Ayuntamiento ordenó parar la actividad "cuando prácticamente había terminado la intervención".

Siguiendo con el Consistorio, los vecinos de Vega instan a que este trate con más "consideración" el "trabajo" de las asociaciones vecinales, por ejemplo en la respuesta a los registros que emiten por cualquier cuestión. El colegio Jacinto Benavente es el centro educativo de referencia de la parroquia, que no ha vivido en los últimos años una situación "dramática" en cuanto a los robos en viviendas. La seguridad ciudadana, salvo episodios puntuales, no es una preocupación. La vial, en cambio, sí. "Hay caminos estrechos y con poca luminosidad donde los coches pasan rápido y es un peligro", subraya Xuan Pandiella, que también pone sobre la mesa la ausencia de alcantarillado en determinadas zonas de Vega, de modo que se producen inundaciones cuando la lluvia es abundante. "Es un problema recurrente", esgrime Pandiella, que, al hilo de la petición de una mayor coordinación para cometer mejoras, alude a lo ocurrido en Aroles. "Se asfaltó una parte de un camino que no se utiliza y no el que da acceso a las viviendas", sostiene.

Sergio Fano, residente en Vega de Baxo, apunta que antaño la parroquia tenía un cariz "más rural" que ahora, que la tónica es que los vecinos trabajan en la zona urbana y "vienen a dormir". "No se implican tanto en el ambiente", asevera Fano, cuyo sobrino, Sergio Baizán, apenas está descubriendo las bondades de Vega, pues apenas lleva unos meses instalado allí tras un puñado de años en Malta. ¿Qué propone Baizán? En primer lugar, mejorar el estado del camín de la Peñona, por donde suele hacer ejercicio, y también impulsar la protección de Mina La Camocha, un elemento que es "historia" de la parroquia.

"Estoy muy enraizada aquí", ensalza Carmen Meana, que pondera la "tranquilidad" de Vega. Es una exponente de las raíces rurales de la parroquia, con su "casa de aldea, huerta y animales". "La pérdida de tradiciones no la llevo bien", bromea Meana, que se pone seria cuando en la conversación brota el tema de los jabalíes, "vecinos" nada bienvenidos. "Prefiero no hacer comentarios porque me tienen aburrida", resalta Carmen Meana, a la entrada del local de la asociación, un contenedor azul. Sí, como leen. "Tener una sede donde reunirnos debería ser lo mínimo", critica.

María García tiene claro que Vega posee un gran margen de mejora en el transporte público. Afea la lejanía entre su hogar y la parada en la que se sube a la línea 16 de Emtusa. "Tardo mínimo un cuarto de hora si espabilo", proclama García. Los vecinos también reprochan las "vueltas" que da el bus para llegar al centro de la ciudad. Avelino Castaño, por su parte, insiste en la necesidad del alcantarillado. "En el camín del Lavaderu no tenemos", denuncia.

"El ambulatorio nos queda pequeño", incide José Ignacio Rionda, un vecino al que la presencia de los jabalíes ya le cansa. "Parece que las fincas están aradas por ellos", manifiesta. De ese aspecto controla como pocos Jesús Roberto Rionda, conocido por "Paniceres", un extrabajador de Mina La Camocha durante más de 25 años. Ya jubilado, la ganadería es una de sus aficiones. "A veces tengo tantas vacas como jabalíes", ironiza Rionda, a quien le costaba dormir durante los sondeos de fluorita que se estaban realizando hace unos meses. "No tenían permisos", recalca el vecino.

El uso del coche está a la orden del día en Vega, de manera que el mantenimiento de las carreteras es otro de los deberes que ponen los vecinos. Es el caso de Berta Carrió, cuya vivienda colinda con la de Pablo Suárez, un joven de 27 años con caballo, vaca y ovejas. "Con los años he visto una evolución aquí, como con Internet o con la línea telefónica, que hace tiempo teníamos problemas con ella", cuenta Pablo Suárez. Una evolución que Vega espera ver para seguir siendo una parroquia acogedora, cuyos vecinos tirarán de su "espíritu rebelde" en caso de no ver cumplidas sus demandas.

El decálogo de Vega Cumplimiento de la ley en materia del saneamiento o de los sondeos. Más diligencia en el ámbito municipal y mejor comunicación del Ayuntamiento. No subir las tasas de basura y agua. Mejoras en la sanidad, con más profesionales. Medidas para controlar la presencia de jabalíes en la parroquia. Mejoras en la seguridad vial para evitar situaciones peligrosas. Impulsar el alcantarillado en varias zonas. Mayor coordinación para acometer las obras municipales. Fomentar la limpieza de cunetas. Mejoras en el transporte público.

