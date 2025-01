La "cara B" del repunte del alquiler en Gijón: pisos por habitaciones sin salón ni cocina

Hay un tipo de viviendas disponibles en Gijón que no suelen aparecer en portales inmobiliarios de internet y en las que, en muchos casos, un nuevo interesado necesita ser "recomendado" por alguien de confianza del propietario si quiere lograr que éste acceda a enseñarsela. Son pisos, por lo general, antiguos, y se alquilan siempre por habitaciones. Es frecuente que no haya espacios comunes: el comedor y otras zonas de estar se han reconvertido también en dormitorios. Y llevan años siendo, para las entidades sociales, un mal menor: no siempre cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad y a veces favorecen situaciones conflictivas por forzar la convivencia entre desconocidos, pero para muchas personas en situación grave de exclusión son la única alternativa que las separa de dormir en la calle o de depender constantemente de recursos como el Albergue Covadonga y la Cocina Económica. En este último par de años, sin embargo, el repunte de precios del alquiler afecta también a este tipo de alojamientos –cuestan alrededor del doble– y se erigen como opción ya no solo de personas en situación de sinhogarismo, sino también de trabajadores y familias. "Es un submundo increíble. Hay muchísimas viviendas así en Gijón y se está volviendo un negocio", comenta Irma Benito, trabajadora de Mar de Niebla.

Benito es la coordinadora del área de inclusión social de la entidad y su valoración completa la que hace pocas semanas lanzaron desde el tercer sector respecto al repunte de jóvenes y familias en riesgo de exclusión y la dificultad de muchos usuarios de acceder a una vivienda. Ella explica: "Hasta hace unos años, este tipo de habitaciones existían para personas muy concretas, gente que estaba, digamos, a la cola de la cola y no podía acceder a nada mejor. Ya entonces esas personas eran demasiadas, porque solo un caso así ya es mucho, pero ahora es una jungla".

En Mar de Niebla marcan como punto de inflexión la pandemia y, como llevan años acompañando a personas en situaciones complicadas a ver este tipo de habitaciones, sus trabajadores son de los pocos conocedores reales de este fenómeno. Y calculan que en 2015 una habitación en este tipo de viviendas más bien precarias podía costar, mensualmente unos 150 o 180 euros. "Una de 200 ya se consideraba carísimo, tenía que ser una habitación muy grande. Hoy valen entre 300 y 400 euros de normal", valora Benito, que añade: "Hablamos de viviendas más bien viejas que se ponen un poco a punto y se alquilan enteras, sin espacios comunes. He visto casos en los que hasta la propia cocina es una habitación. Hay muchísimas habitaciones así en Gijón, pero ahora los dueños se están viniendo arriba".

Estos propietarios suelen tener más de un piso. En Mar de Niebla conocen a unos 15 dueños en Gijón con una "cartera" de viviendas especialmente nutrida. Uno de ellos posee un edificio entero en la calle Luanco, un inmueble que acaparó cierto foco mediático el pasado mes de septiembre después de que uno de sus inquilinos fuese mortalmente apuñalado. Las entidades sociales explican que, si bien muchas estancias sí son pacíficas, la idea de vivir con desconocidos en viviendas sin zonas comunes y donde cada inquilino lleva consigo su propia mochila –problemas económicos o de adicción o simplemente poca experiencia en materia de convivencia– incrementa la posibilidad de que surjan discusiones.

Origen de conflictos

El problema ahora es que este tipo de viviendas, pese a sus carencias, era de las pocas opciones que mucha gente tenía para poder evitar una situación de calle. "Pero ahora hay muchas exigencias más allá del dinero: les preguntan de dónde son, qué ingresos tienen y si van a quedarse mucho tiempo. Casi parece que tienen que tener una licenciatura. Si la gente con la que trabajamos pudiese cumplir esos requisitos no tendrían que recurrir a nosotros ni a este tipo de viviendas", se lamenta Benito, que explica que a este tipo de habitaciones, en las viviendas menos conflictivas, concurren ahora también "trabajadores con nómina que ya no pueden alquilar una vivienda íntegra". Y ante esta "competencia" una persona en situación de sinhogarismo no puede ganar.

Elena Suero, responsable del Albergue Covadonga, ya había alertado de que en su recurso veían estancias que se alargaban por la imposibilidad de los usuarios de encontrar una habitación. En Mar de Niebla lo confirman y señalan que es ya "impensable" lograr una habitación para una persona en apuros en pocos días, algo que sí era factible hasta hace cosa de un lustro.

