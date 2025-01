Consecuencias del freno en la ampliación de Cabueñes: sin fecha para el traslado del centro de salud de Perchera y la escuela de Enfermería

La paralización de las obras de la ampliación del Hospital de Cabueñes por el choque entre el Principado y las dos constructoras no solo supone un mazazo para las aspiraciones de los pacientes del principal centro médico del concejo. Aparejada al final de la reforma iban otros planteamientos importantes como el traslado del centro de salud de Perchera, la construcción de una nueva facultad de Enfermería y también, aunque en menor medida, la creación de un hospital de día infanto-juvenil de salud mental en el centro de especialidades de Pumarín. Pese a que desde la consejería de Salud se afirmó hace dos días que ahora se activaba un "Plan B" que implicaría tener en cuenta esos desarrollos en el nuevo proyecto de Cabueñes eso no se traducirá, al menos de inmediato, en respuestas para estos equipamientos.

Esta situación ha sentado de forma desigual en los puntos afectados. Mientras que los vecinos de Nuevo Gijón, la Braña y, sobre todo, Perchera se toman este nuevo mazazo como un jarro de agua fría, desde la actual facultad de Enfermería, en palabras de su decano, Fernando Alonso, se cuenta con este nuevo revés pueda tener al menos un lado positivo y que sirva para que el nuevo espacio "pueda dar respuestas a las necesidades a largo plazo". "Lo cierto es que esto nos deja una sensación de vacío. De quedar a la expectativa a ver qué pasa", valoró, por su parte, María Jesús Martínez, la presidenta de la asociación de vecinos "Santiago" que da cobertura a Nuevo Gijón, La Braña y Perchera. Y en eso, en el a ver qué pasa, es en lo que tendrá que centrarse a partir de hoy la consejería de Concepción Saavedra.

La paralización de las obras del Hospital de Cabueñes, haciendo esta lectura, puede no solo entenderse por tanto como el freno a la renovación del complejo asistencial más relevante del Área Sanitaria V. El final de los trabajos de la primera fase eran también la meta volante para abordar todos esos asuntos. El punto de partida era que, tras el final de la primera fase, se comenzaría a tramitar el traslado del centro de Salud de Perchera al centro de especialidades de Pumarín. En este centro, en el "Avelino González", también está previsto habilitar el citado hospital de día. Un recurso que sí podría tener cabida tras las últimas obras para construir siete nuevas consultas que han servido para ir liberando espacios. Y en la fase 2 de Cabueñes era donde se planificaba la nueva facultad de Enfermería.

El impacto en Perchera, como en el resto de la ciudad, ha sido grande. No fueron pocas, sobre todo antes de la pandemia, las concentraciones de vecinos reclamando un mejor centro de salud para esta zona de la ciudad. "Necesitamos un centro de salud, necesitamos médicos y necesitamos enfermeras", reflexionó María Jesús Martínez. "Ahora, sabe Dios cuando volverán a empezar las obras de Cabueñes –se habla de comienzos del año 2026– y lo nuestro vuelve a quedar parado", añadió. "El centro de salud se nos ha quedado pequeño. El barrio ha crecido mucho y las necesidades han ido creciendo al mismo ritmo", agregó la líder vecinal. "Lo nuestro es una reclamación que debe de llevar activa por lo menos 20 años. Llevan tantos años diciendo cosas que esperemos que alguna vez se vayan a hacer realidad", zanjó la presidenta de la asociación de vecinos.

Con más calma se lo tomó Fernando Alonso. La razón tiene que ver sobre todo con que la construcción de la nueva facultad de Enfermería estaba apalabrada para la segunda fase de la ampliación de Cabueñes. Unos trabajos que iban, lógicamente, después de la fase 1 pero para los que no había ni plazos, ni presupuestos habilitados incluso antes del frenazo a las obras actuales. "No sé hasta qué punto puedo valorar el efecto que esto va a tener, aunque está claro que algo va a tener", comentó el profesional. "Tomando por buenas las palabras de la consejera al menos que esto sea una oportunidad para replantear el proyecto y tener una facultad con unos equipamientos que sirvan para dar respuesta a las necesidades que tenemos a largo plazo", explicó Alonso. "Estamos pendientes de esas obras, pero hasta entonces seguiremos adaptándonos a las circunstancias actuales. No supone una limitación a la calidad de la enseñanza", agregó.

Cuánto tiempo tendrán que esperar los proyectos afectados por este nuevo imprevisto es una pregunta para la que, ahora mismo, no hay respuesta. La hoja de ruta del Principado, al menos, parece clara. Lo que explicó la consejera de Salud es que dentro del nuevo proyecto que se haga para finalizar las obras de la ampliación se incluirán el resto de proyectos que orbitan alrededor de Cabueñes. "Vamos a empezar el ‘Plan B’. Dentro de esa planificación vamos a trabajar en la escuela de Enfermería de Gijón, en el centro de salud de Perchera y en el hospital de día del ‘Avelino González’", avanzó Saavedra el sábado, durante una visita para estrenar las obras del recrecido de Cabueñes que, esas sí, se pudieron acabar en tiempo y forma.

Saavedra profundizó más en sus palabras y agregó que todos esos planes se van a tener en cuenta con la idea de llevarlos a cabo antes de que termine la fase 1. Una meta, eso sí, para la que, una vez más, no hay horizonte definido. Burocráticamente, el Principado acaba de firmar el expediente de rescisión de contrato, un trámite que llevará un tiempo hasta que se haga efectivo. Tras eso, habrá que redactar un nuevo proyecto que incluya lo nuevo y se ajuste al edificio o ya hecho, licitarlo, que las empresas pujen, adjudicarlo y que se acaben los trabajos.

