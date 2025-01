"Desconocen la Administración", dice la FSA a Foro tras sus críticas con Cabueñes

"Me llama la atención una reacción tan airada del portavoz de Foro en el Ayuntamiento de Gijón. Parece que desconocen cuál es el funcionamiento de una Administración en un contrato". Así respondió ayer el PSOE, por boca de Luis Ramón Fernández Huerga, el nuevo secretario de Organización de la FSA, a la rueda de prensa ofrecida el sábado por el portavoz del gobierno local y el diputado regional de Foro, Jesús Martínez Salvador y Adrián Pumares. Una rueda de prensa que se convocó por el parón de las obras de la ampliación de Cabueñes y que, además de expresarse en términos muy duros contra el PSOE, formación a la que acusaron de "reírse de la ciudad", sirvió para convocar el Consejo Social para el próximo jueves. El objetivo es que al mismo acudan los consejeros de Fomento y Salud, Alejandro Calvo y Concepción Saavedra, para "rendir cuentas" por los proyectos fallidos.

Una comparecencia, la de los consejeros a esta reunión, que aún está por confirmar. Pese a que la resolución de la convocatoria se firmó el sábado a las seis de la tarde por la alcaldesa, Carmen Moriyón, no se espera que sea hasta hoy lunes cuando conste oficialmente en ambas consejerías. En la de Salud, sí que se abre la puerta a estar a las doce en el salón de recepciones del Ayuntamiento. "No tenemos inconvenientes en explicar la situación de Cabueñes donde sea necesario", apuntaron fuentes de esta cartera a última hora del sábado. Mientras, en Fomento, no se pronuncian, aunque sí confesaron su "sorpresa" por el tono de la rueda de prensa. "Ellos –por los foristas– saben el trabajo que se está haciendo con todos los proyectos", apuntaron fuentes de Fomento.

Por su parte, Huerga también habló sobre la posible asistencia de los dos consejeros al Consejo Social. "Es algo que deberá de considerar el Gobierno regional", afirmó el avilesino. "Creo que como decía el portavoz en el Ayuntamiento de Gijón puede ser un buen momento también para hablar de otras cuestiones", valoró. "Me refiero al soterramiento del Muro, al antiguo bar de Ceares –por el Hogar de Ceares– al derribo de Flex, la construcción del pabellón de la zona oeste o la recuperación de los terrenos de Gijón", comentó en referencia a la petición que se había hecho desde el PSOE de Gijón de incluir estos puntos en el orden del día de la reunión.

Huerga volvió a repetir el discurso mantenido desde el Principado estos días. Es decir, que la rescisión del contrato era algo "inevitable". "La empresa, si no cumple las obligaciones, la obligación de la Administración, cualquier que sea, es velar por el cumplimiento de la legalidad. Velar porque se utilicen del mejor modo los recursos públicos y que se respeten los derechos de todos los ciudadanos", expresó el socialista. "Lo que queremos para el área sanitaria de Gijón es un hospital adaptado a las necesidades actuales y futuras. Han cambiado muchas cosas en la medicina desde la anterior licitación. Es una oportunidad para incorporar las nuevas capacidades tecnologías que tiene la Salud", afirmó.

"Cantidades inasumibles"

El secretario de Organización de la FSA se centró en su respuesta a Foro. "Cualquier persona que haya gestionado un Ayuntamiento sabe perfectamente cuáles son a veces las dificultades en la gestión de algunos contratos con algunas empresas", dijo. "La última opción siempre es la rescisión. La consejería ha intentado acordar y pactar, pero ha sido imposible. Las cantidades eran inasumibles", analizó.

"No sé si para el portavoz de Foro en Gijón las condiciones eran asumibles. Lo tendrán que decir. Para alguien que quiera administrar lo público con rigor yo creo que eran completamente inasumibles", prosiguió. Huerga también respondió al PP. "Achaco este al debate partidario. Me gustaría saber qué habría hecho el PP en un contrato como este en el que la empresa no cumple. Creo que hubieran hecho lo mismo. Hubieran negociado y cuando se dieran cuenta de que era imposible no queda más que rescindir y hacer una modificación", zanjó.