Gijón desarrollará la Ería del Piles tras rechazar el proyecto del dueño de los terrenos: "La ciudad está cansada de esperar"

Nuevo giro en los terrenos de la Ería del Piles. El Ayuntamiento está dispuesto a tomar las riendas del desarrollo urbanístico de esta zona costera después de no llegar a un entendimiento con el dueño de los terrenos, que presentó una propuesta que "no cumple con la ficha urbanística". "Gijón está cansada de esperar. El desarrollo de la Ería del Piles tiene que iniciarse sí o sí en este mandato. La ciudad no tiene tiempo que perder y este Ayuntamiento está dispuesto y tiene las herramientas para liderar ese proceso", detallan fuentes municipales después de una reunión que ha tenido lugar este lunes entre representantes municipales de la firma que posee la propiedad de estos terrenos. El espacio está comprendido entre la avenida de José García Bernardo –a la altura del Tostaderu de la playa de San Lorenzo– y el PERI 11 en el que Avintia va a desarrollar una promoción de viviendas. No obstante, está previsto que mañana martes haya otra reunión.

Los terrenos de la Ería del Piles, que llevan años intentándose desarrollar, son propiedad de la empresa Nuevo Espacio, que posee el 76,94% de los 38.362,72 metros cuadrados del PERI 100 (la Ería del Piles). El Plan General de Ordenación prevé para ese espacio un aprovechamiento lucrativo de 11.509 metros cuadrados (usos terciarios como hosteleros, comerciales, hoteleros, recreativos o de oficinas) y solo contempla el uso residencial de las tres viviendas unifamiliares existentes en la zona. El proyecto presentado al Ayuntamiento, según fuentes municipales, no cumple esos requisitos, pues contempla la construcción de viviendas. De hecho, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, hace justo un año, el propietario de los terrenos propuso al Ayuntamiento que recalificaran los terrenos que posee en la Ería del Piles para construir en los mismos edificios residenciales, en lugar de destinarlos a usos terciarios.

Tanto en aquel momento como ahora el gobierno local que lidera la forista Carmen Moriyón se mostró contrario cualquier recalificación de los terrenos. "No vamos a permitir un pelotazo en la Ería del Piles. Nuestra posición siempre ha sido firme: se va a cumplir la ficha", señalan las mismas fuentes municipales tras la reunión de este lunes. Una posición, continúan, que ya manifestaron nada más volver al gobierno local de la ciudad.

A partir de ahora se abren dos escenarios posibles, siempre que no se alcance ningún acuerdo entre las partes en la reunión que queda pendiente. Una de las opciones sería la compra de los terrenos por parte del Ayuntamiento. Y otra, la expropiación de los mismos. En una entrevista de la Alcaldesa, publicada en este periódico en abril del pasado año, Moriyón dejó claro que "el foco está puesto ahí, y en la Ería se hará todo lo que corresponda para el desarrollo del ámbito. La Ería del Piles está en manos del Ayuntamiento. Tiene un dueño, pero la tramitación legal y administrativa nos corresponde y se va a desarrollar".