El Ayuntamiento apuesta por comprar la Ería del Piles en base a una tasación oficial

"Nosotros tenemos un empeño en que los proyectos que llevan tantos años estancados en nuestra ciudad se puedan desarrollar y el de la Ería del Piles es uno de ellos, uno de los que está en la agenda prioritaria". El portavoz del gobierno y edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, se refirió hoy con estas palabras a la decisión del gobierno local de intentar hacerse con el 76,94% del suelo de la Ería del Piles para que lo desarrolle el Ayuntamiento, después de que la empresa propietaria de esos 29.515,49 metros cuadrados haya presentado una propuesta para desarrollarlos que incluye la construcción de 40 viviendas, además deun hotel de cinco estrellas, apartamentos turísticos y un parking. La iniciativa empresarial requiere el cambio de uso de la ficha del PERI 100 (la Ería del Piles) en la que sólo se prevé el desarrollo para usos terciarios, ciñendo los usos residenciales a los tres chalets existentes en la zona. El Ayuntamiento confía en poder comprarle el suelo a la empresa propietaria, en base a una tasación oficial del mismo. El edil evitó dar cifras.

"Hemos dado a la propiedad un año y medio, desde que llegamos al gobierno, para que pueda ajustarse a esa ficha (del PGO) y presente un proyecto adecuado a ella. Hemos visto que no ha sido posible, pues el Ayuntamiento da un paso al frente, vuelve a liderar esta cuestión y se pone manos a la obra para que se desarrolle conforme a la ficha urbanística. Si la propiedad no lo va a desarrollar de forma tal, la primera opción del Ayuntamiento es adquirirlo, por supuesto", señaló Martínez Salvador al término de la reunión de la Junta de Gobierno municipal.

¿Precio? "El Ayuntamiento siempre tiene que trabajar con una tasación oficial, los terrenos tiene un precio en función de unas posibilidades de desarrollo, de unos usos y de unos metros cuadrados. Pues ni más ni menos que lo que resulte de una tasación oficial con esos parámetros. Ni más ni menos de lo que vale", fue la respuesta del edil.

"Nuestra intención sería desarrollarlo desde lo público y desde lo público garantizar que los usos que pueda luego albergar ese ámbito sean los del Plan. Podemos tener un ejemplo claro en lo que se está haciendo ahora en el Parque Científico y Tecnológico; nosotros urbanizamos, nosotros desarrollamos y después, para los usos que están contemplados en esas parcelas, se licitan las parcelas", puso como ejemplo.

En caso de que no haya acuerdo, el gobierno local no descarta recurrir a la expropiación, tal como apuntó el concejal aunque evitó en todo momento que esa palabra saliera de su boca,en respuesta a las preguntas sobre el asunto: "ni nos planteamos ni renunciamos a nada; vamos a hacer todo lo posible para que se desarrolle y no vamos a hablar de hipótesis futuras. El primer paso y la opción preferentes es que si la propiedad no lo quiere desarrollar (conforme al PGO), que el Ayuntamiento se lo pueda adquirir".

Según otras fuentes municipales, la decisión de que el Ayuntamiento se haga con la propiedad de esos terrenos ya se adoptó ayer, tras una reunión con la empresa. No obstante, el portavoz del gobierno local no fue tan contundente en este aspecto, dado que está previsto que Ayuntamiento y empresa mantengan un nuevo encuentro en próximos días. "Si en cuatro días viene con un proyecto que se adapta al Plan, podrá ser, en caso contrario, pues no", indicó en alusión a la propiedad, para encadenar a continuación que "venimos de un año y medido de reuniones y de conversaciones que se han materializado con este último proyecto que sigue sin ajustarse, pues bueno, nosotros no podemos esperar más, insisto, unos días".

Días que el Ayuntamiento entiende que es para que presenten un proyecto elaborado conforme a la ficha del PGO y si no, "paso al frente y lideramos el desarrollo" con un acuerdo de compraventa o, si la empresa no quiere vender, "con todas las vías que nos permita la legislación" agregando de nuevo ante la pregunta concreta sobre la expropiación que "todas las vías, no renunciamos a ninguna".

Jesús Martínez Salvador explicó su negativa a que una parte de la Ería del Piles se destine a viviendas: "estamos empeñados en que se pueda desarrollar conforme a la ficha urbanística del PGO. Fue Foro quien aprobó un Plan General en 2019, después de 20 años sin un Plan General. Y ese Plan General es fruto de muchas reuniones, de mucho debate, de mucho análisis para poder contemplar en cada ámbito urbanístico los usos que queremos que tengan. Y evidentemente, teniendo en cuenta que estamos en el gobierno otra vez, no tenemos previsto cambiar los usos que se contemplan para este ámbito. Creemos que es un sitio de referencia en la ciudad y el único ámbito urbanístico en la zona norte de España que tiene orientación sur y que está sin desarrollar y por lo tanto es un ámbito espectacular para cualquier actividad o uso de disfrute ciudadano, que es lo que la ficha del Plan contempla".

Respecto a por qué la empresa propietaria del suelo plantea destinar una parte del mismo a viviendas, opina que "entendemos que obviamente las empresas tienen legítimos intereses de obtener rendimientos y me imagino que vendrá derivado de que su expectativa de beneficio es superior pudiendo construir viviendas. Pero nosotros queremos que se desarrolle lo que pone el Plan, que por otra parte es un plan que estaba aprobado cuando se adquirió, con lo cual ya sabía los usos que se podían acoger ahí", en referencia a que cuando la promotora adquirió el suelo en una subasta en el marco de un concurso de acreedores ya estaba en vigor el actual PGO.

Respecto al planteamiento municipal sobre cómo debe desarrollarse esa parcela, indicó que "hay una máxima que vamos a aplicar; cualquier empresa, cualquier entidad, que esté dispuesta a contribuir al desarrollo de Gijón y a contribuir a sus proyectos estratégicos, va a encontrar en este gobierno un aliado fiel, que va a trabajar mano a mano con ellos y que va a dar toda la agilidad posible para que los proyectos se aceleren y se desarrollen. Pero, por contra, quien quiera continuar o quien quiera perpetuar la parálisis en esos proyectos nos va a tener enfrente y nos va a encontrar enfrente. Y eso es una máxima que vamos a seguir de aquí en adelante".

Por otro lado, Martínez Salvador resaltó que la Ería del Piles se ha adecentado desde que llegó el nuevo gobierno local, al que atribuye que actualmente la zona esté más saneada que hace año y medio: "ha sido por el empeño de este gobierno de instar a la propiedad a que lo adecente, a que lo adecúe y a que se elimine todo aquello que no presentaba una imagen digna".